Гравітація знешкоджує ракові клітини: науковці відправляться в космос, аби це перевірити

Невагомість може допомогти перемогти рак, переконують науковці. Аби протестувати новий метод лікування онкологічних захворювань, вчені відправляться в космос.

Вчені Технологічного університету Сіднея вивчають, як невагомість впливає на клітини людського тіла, повідомляє Science Alert.

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Гравітація має сильний вплив на людський організм

Космічне середовище представляє для людини низку загроз, але водночас відкриває несподівані медичні можливості.

Так, ракові клітини, як і людський організм, пристосовані до розвитку в умовах гравітації. Вчені вирішили визначити, що буде з ними без цього фактора.

Команда вчених перевіряла вплив мікрогравітації на ракові тканини в лабораторних умовах, за допомогою спеціальної центрифуги.

Результати експериментів обнадійливі – ракові клітини різних типів втрачають дієздатність і гинуть,

– розповідають науковці.

Особливо вражає те, що досягти такого результату можна лише з допомогою гравітаційного фактора, без будь-яких препаратів.

Науковці припускають, що без гравітації ракові клітини втрачають можливість формувати зв'язки одна з одною.

На початку 2020 року вони відправлять на МКС спеціальний модуль і будуть віддалено стежити за раковими тканинами в умовах невагомості 7 днів.

Доставлення модуля на орбіту проведе компанія SpaceX.