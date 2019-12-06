Грибок та стафілокок: 90% косметики містить шкідливі бактерії – вчені

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Які бактерії живуть у косметичці

Виявляється, косметика може бути небезпечною для шкіри, не лише коли не правильно підібрана, а й через наявність шкідливих бактерій. Косметичка ними буквально кишить, зазначили вчені та розповіли, як уникнути зараження шкіри.

Дослідники з Університету Астон довели, що в будь-якій косметиці знаходиться чимало бактерій.

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Грибки та бактерії живуть у косметичці

Для експерименту вчені запропонували жінкам оцінити їх косметичку. Всього вони перевіряли 467 косметичних продуктів і засобів для макіяжу.

Виявилося, що понад 90% засобів містили бактерії. Зокрема, стафілокок, кишкову паличку, грибок та ентеробактерії.

Ці бактерії можуть викликати різноманітні захворювання – шкірні інфекції та навіть зараження крові,
– попереджують вчені.

Найбільшу кількість бактерій виявили на засобах для нанесення макіяжу – 96% з них містили грибки.


Популярні засоби для нанесення макіяжу – бюті-блендери особливо небезпечні 

Також багато бактерій було на блисках для губ і туші для вій.

Вчені пояснюють, що так відбувається тому що, косметику часто використовують після завершення строку дії, а засоби для нанесення макіяжу не очищують належним чином.

Фахівці рекомендують виробникам вказувати термін придатності товарів на упакуванні й додавати інструкції щодо використання.

А користувачам не забувати, що за станом косметички необхідно ретельно стежити: якісно очищувати кісточки та інші засоби для нанесення засобів, не користуватися косметикою, термін придатності якої збіг.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя дослідження Дерматологія
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