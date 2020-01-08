Як вберегти дитину від грипу?

Грип – вкрай нелегкий період для дітей, адже у них це захворювання перебігає важче, ніж у дорослих. У грудні та наприкінці лютого в Україні знову очікується сезонне загострення інфекційних захворювань. Тому питання "як захистити дитину від вірусів" знову стає актуальним.

Діти часто хворіють і це є цілком нормальним явищем, адже їх імунітет лише починає знайомитися з усіма збудниками та подразниками. Це важливий етап формування здорової мікрофлори, який вимагає відповідального до себе ставлення. Саме від батьків залежить, отримає дитина чи ні ускладнення під час невдалого лікування.

З раннього віку ми відправляємо дітей у садочки та школи, де вони обмінюються мікрофлорою. Саме тому не варто дозволяти дитині відвідувати навчальний заклад при найменшому прояві у неї симптомів застуди.

Але грип підступний тим, що його носій може передавати хворобу іншим навіть не підозрюючи про її наявність у себе – за добу до появи перших власних симптомів. Захворювання може легко "мігрувати" від дитини до дитини не лише повітряно-крапельним шляхом, а й через побутові речі, наприклад іграшки, олівці та книжки, якщо на них чхнули чи покашляли.

Діти часто хворіють, адже контакту з однолітками – не уникнути / Pixabay

Особливо варто зважати на те, що діти найбільш чутливі до інфекцій у дошкільному та молодшому шкільному віці – 5-8 років і коли входять у пубертатний період – у віці від 12 до 15 років. Про це свідчить високий рівень захворюваності серед дітей саме цього віку. Нерідко це впливає й на успішність, адже наздоганяти пропущені заняття мало кому подобається.

Попри те, що часто хворіти у дитячому віці – це нормально, будь-які респіраторні інфекції (особливо вірусні) можуть спричиняти серйозні наслідки. Якщо грип не лікувати, він може викликати низку серйозних бактеріальних ускладнень, таких як: ангіна, отит, хвороби нирок та, навіть, пневмонія.

Бактеріальні хвороби повинні лікуватись антибіотиками, надмірне чи невдале застосування яких може призвести до антибіотикорезистентності або зниження імунітету, тим самим збільшуючи ризики хронізації запалення. Тобто у дитини можуть з’явитися такі хронічні захворювання, як: гайморит, риносинусит, бронхіт, тонзиліт та астма. Встановлено, що найбільш виражене зростання хронічної захворюваності припадає на шкільний період – у віці 7-18 років.

Як зрозуміти, що у дитини грип?

Симптоми дитячого грипу дещо відрізняються від дорослого. Саме через це деякі батьки спершу сприймають грип, як хворобу шлунка.



Деякі батьки плутають симптоми дитячого грипу з отруєнням / Pixabay

Захворювання починається швидше і важче, ніж звичайна застуда. Діти зазвичай відчувають себе найгірше впродовж перших 2-3 днів хвороби.

Грип у дітей – симптоми Лихоманка, температура тіла понад 38℃

Озноб і тремтіння

Слабкість

Головний біль

Ломота в тілі

Сухий, уривчастий кашель

Біль у горлі

Блювота та біль в животі

Як вберегти дитину від грипу?

Існує два варіанти захисту дитину від вірусу: вакцинація та ретельне промивання носоглотки засобами, що довели свою ефективність клінічно.

Вакцинуватися від грипу потрібно раз на рік і щеплення є ефективним захистом від більшості збудників грипу. Зазвичай його радять робити восени, за кілька тижнів до початку сезону застуди. Навіть якщо після вакцинації дитини таки захворіла – перебіг хвороби буде відбуватися у значно легшій формі.



Вакцинувати дитину від грипу потрібно раз на рік / Unsplash

Промивання носа і полоскання горла ефективне лише у тих випадках, коли у бій йдуть не народні методи, а засоби з клінічно доведеною ефективністю. Не варто піддавати дитину тортурам розчинами соди або соком цибулі, адже вони не лише пересушують слизову носа, внаслідок чого до неї краще прикріплюються віруси, а й викликають у дітей відразу до лікування.

На ринку давно існують дієві й значно приємніші для дітей медичні засоби, які захищатимуть дітей від інфекцій і водночас вбережуть нерви батьків.

Як обрати правильний засіб для полоскання горла та носа та правильно здійснювати профілактику?

Засіб для промивання та полоскання дитячої носоглотки повинен бути не лише антисептичним і протизапальним, а й не мати гіркого смаку. До таких відноситься засіб Долфін, рекомендований дітям від 4 років. Він ефективний для профілактики ГРВІ та вірусів грипу, адже дієво змиває усі віруси та бактерії зі слизової оболонки, не пересушуючи її.

Як правильно промивати дитині ніс

Долфін містить природні компоненти – морську сіль, і два рослинних екстракти.

Екстракти шипшини та солодки мають протизапальні, протиалергічні й протинабрякові властивості. Їх безпечність доведена багаторічним досвідом використання як народною, так і офіційною медициною. У готовому розчині Долфін рослинні екстракти поєднуються з мінеральним розчином, сольовий склад якого наближений до плазми крові, що робить його сприятливим для дитячого організму.

Під час клінічних досліджень виявили, що пропуски занять школярами, які промивали горло та ніс засобом Долфін один раз на день, скоротився в 4,1 рази. Звертаємо вашу увагу на те, що ефективність та безпечність оригінального засобу Долфін з жовтим логотипом Алвоген на упаковці доведені клінічними дослідженнями, в яких приймали участь, у тому числі, діти, які часто хворіють

Щоб профілактика була ефективною – запам’ятайте, що найкраще дитині промивати ніс та полоскати горло одразу після повернення зі школи, садочку чи прогулянки, мінімізуючи таким чином можливість тривалого контакту зі збудниками.