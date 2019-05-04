Грижа в хребті: чому виникає та чим небезпечна

Найчастіше це порушення розвивається непомітно. Якщо ви іноді помічаєте незрозумілу тупий біль в спині, яка посилюється при фізичних навантаженнях, кашлі, чханні, – це може бути вона, міжхребцева грижа.

Офіційна назва цього порушення – грижа міжхребцевого диска (плоского освіти між хребцями), пише Virginia Spine Institute.

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Чим небезпечна грижа хребта

Збільшується тиск хребця на хребець. Причини зрозумілі, адже прокладка між ними стала тоншою. В результаті хребці труться, виникає біль, а в перспективі – різноманітні запальні процеси.

Грижа давить на корінці спинномозкових нервів. Тиск на корінець нерва теж досить болюча штука. Але справа не тільки в болю: тиск на нервові закінчення може обернутися радикулітом і навіть паралічем.



Здоровий хребет і з грижею

А враховуючи, що спинномозкові нерви передають сигнали в кінцівки і до внутрішніх органів, можливі хвороби і збої в роботі рук, ніг, сечового міхура, печінки, нирок і так далі.

Грижа давить на кровоносні судини. Через це погіршується кровопостачання органів і тканин. Нерідко страждає мозок.

Звідки береться грижа хребта

Ось найпоширеніші причини, які викликають ослаблення фіброзного кільця.

Ви регулярно піднімаєте щось важке, навантажуючи поперек або плечі. Ви падали чи інакше травмували спину. У вас є проблеми з поставою – сколіоз або звичка сидіти в згорбленій позі. Ви проводите багато часу сидячи. Ви страждаєте остеохондрозом. У вас зайва вага. Ви постійно недосипає, через що хребет не встигає відновитися після денних навантажень.

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