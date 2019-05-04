Грижа в хребті: чому виникає та чим небезпечна

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Чому виникає грижа в спині
Чому виникає грижа в спині / pixabay.com

Найчастіше це порушення розвивається непомітно. Якщо ви іноді помічаєте незрозумілу тупий біль в спині, яка посилюється при фізичних навантаженнях, кашлі, чханні, – це може бути вона, міжхребцева грижа.

Офіційна назва цього порушення – грижа міжхребцевого диска (плоского освіти між хребцями), пише Virginia Spine Institute.

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Чим небезпечна грижа хребта

Збільшується тиск хребця на хребець. Причини зрозумілі, адже прокладка між ними стала тоншою. В результаті хребці труться, виникає біль, а в перспективі – різноманітні запальні процеси.

Грижа давить на корінці спинномозкових нервів. Тиск на корінець нерва теж досить болюча штука. Але справа не тільки в болю: тиск на нервові закінчення може обернутися радикулітом і навіть паралічем.

Здоровий хребет і з грижею
Здоровий хребет і з грижею

А враховуючи, що спинномозкові нерви передають сигнали в кінцівки і до внутрішніх органів, можливі хвороби і збої в роботі рук, ніг, сечового міхура, печінки, нирок і так далі.

Грижа давить на кровоносні судини. Через це погіршується кровопостачання органів і тканин. Нерідко страждає мозок.

Звідки береться грижа хребта

Ось найпоширеніші причини, які викликають ослаблення фіброзного кільця.

  1. Ви регулярно піднімаєте щось важке, навантажуючи поперек або плечі.
  2. Ви падали чи інакше травмували спину.
  3. У вас є проблеми з поставою – сколіоз або звичка сидіти в згорбленій позі.
  4. Ви проводите багато часу сидячи.
  5. Ви страждаєте остеохондрозом.
  6. У вас зайва вага.
  7. Ви постійно недосипає, через що хребет не встигає відновитися після денних навантажень.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина
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