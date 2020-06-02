Всесвітня організація охорони здоров'я та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ закликали жінок не припиняти грудне вигодовування, навіть якщо вони захворіли на COVID-19. Адже всі наявні на сьогодні дослідження не підтвердили факт передачі інфекції від матері до дитини через грудне молоко.

Тож у ВООЗ заявляють, що можливість інфікування дитини COVID-19 під час грудного вигодовування є малоймовірною.

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ВООЗ запевнила, що коронавірус не передається через грудне молоко

Грудне вигодовування значно покращує природний імунітет малюка, і він набагато краще протистоїть інфекціям, зокрема і COVID-19.

Активні часточки вірусу, який викликає хворобу COVID-19, поки жодного разу не були виявлені у грудному молоці хворої на цю інфекцію жінки.

Грудне молоко є найкращим джерелом живлення для дітей. З усім тим, багато чого невідомо про COVID-19. Доцільність грудного вигодовування повинна визначати мати спільно з медичними працівниками.

Мати з діагнозом COVID-19 повинна приймати всі можливі заходи, щоб уникнути поширення вірусу на дитину.

Жінкам, які годують груддю під час пандемії COVID-19, рекомендують: