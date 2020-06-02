Грудне вигодовування і коронавірус: чи передається інфекція дитині
Всесвітня організація охорони здоров'я та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ закликали жінок не припиняти грудне вигодовування, навіть якщо вони захворіли на COVID-19. Адже всі наявні на сьогодні дослідження не підтвердили факт передачі інфекції від матері до дитини через грудне молоко.
Тож у ВООЗ заявляють, що можливість інфікування дитини COVID-19 під час грудного вигодовування є малоймовірною.
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ВООЗ запевнила, що коронавірус не передається через грудне молоко
Грудне вигодовування значно покращує природний імунітет малюка, і він набагато краще протистоїть інфекціям, зокрема і COVID-19.
Активні часточки вірусу, який викликає хворобу COVID-19, поки жодного разу не були виявлені у грудному молоці хворої на цю інфекцію жінки.
Грудне молоко є найкращим джерелом живлення для дітей. З усім тим, багато чого невідомо про COVID-19. Доцільність грудного вигодовування повинна визначати мати спільно з медичними працівниками.
Мати з діагнозом COVID-19 повинна приймати всі можливі заходи, щоб уникнути поширення вірусу на дитину.
Жінкам, які годують груддю під час пандемії COVID-19, рекомендують:
- Часто ретельно мити руки, регулярно обробляти їх антисептичними засобами.
- Одягати маску перед тісним контактом з дитиною, зокрема і перед годуванням.
- Регулярно мити та дезінфікувати поверхні, до яких вони торкаються.