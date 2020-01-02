Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи

В Україні спостерігається розпал епідемічного сезону застуди та грипу. Читайте у нашому матеріалі, чому краще не хворіти на грип та застуду та якими саме способами можна убезпечити себе від хвороби.

Чому на грип та застуду краще не хворіти?

Що таке грип? Це гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ), яку викликають віруси грипу типу А або B.

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Що таке застуда? Це теж гостра респіраторна вірусна інфекція, але вона викликана переважно риновірусами.

Крім очевидної шкоди для здоров’я, ці захворювання мають значний негативний вплив на економічну стабільність громадян. Щороку, через захворювання на ГРВІ та застуду, працездатність і дохід втрачають мільйони людей, лікування ж цих захворювань коштує дорого й потребує багато часу.

Якщо вчасно не звернутися до лікарів, лікуватися лише народними методами чи переносити хворобу на ногах – грип та застуда можуть спричинити важкі ускладнення, лікувати які ще важче і які можуть мати наслідки на все життя.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) до 80% випадків бронхіальної астми викликає ГРВІ. Є випадки виникнення цукрового діабету 1-го типу як ускладнення грипу. Тому важливо одразу розпізнати симптоми хвороби та звернутися до лікаря.

Застуда – симптоми Поступове погіршення самопочуття

Нежить, закладеність носа

Біль у горлі

Чхання

Підвищення температури тіла у межах 37-37,5 ℃

Грип – симптоми Різке підвищення температури тіла до 38,5 ℃

Болі в м'язах і суглобах

Виражений головний біль

Слабкість і втома

Сухий кашель

Закладеність носа

Найчастіше грип може призводити до ускладнень внаслідок приєднання вторинної бактеріальної інфекції, і може викликати, наприклад – пневмонію або ангіну.

Як зрозуміти, що до грипу чи застуди приєдналася бактеріальна інфекція?

симптоми посилюються, до них приєднуються додаткові, зростає температура тіла;

висока температура тіла зберігається 5 днів і довше, потім спадає, а через кілька днів – знову повертається;

з’являється задишка;

сильно болить горло і голова, або виникає біль в носових пазухах.

Для людей літнього віку, дітей та людей з ослабленим імунітетом грип може мати смертельні наслідки. Серед усіх випадків госпіталізацій через грип і застуду – до 70% становлять пацієнти літнього віку. Також у цієї групи людей найвища смертність через ці захворювання – 71-85% серед усіх випадків.



Народні методи не захищають від грипу та застуди \ unsplash.com



Саме тому дуже важливо заздалегідь попіклуватися про те, щоб вберегти себе та свою родину від захворювань.

Профілактика грипу та застуди

Вакцинація. Найефективніший спосіб не захворіти на грип – вакцинація. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Щеплення найкраще робити на початку епідемічного сезону, але якщо не встигли – не зашкодить вакцинація і в будь-який інший період епідемії. Попри поширений міф, це не ослаблює, а навпаки посилює здатність організму протистояти грипу.

Але, на жаль, вакцина не гарантує 100% результат. Комісії ВООЗ не завжди вдається правильно передбачити, які саме віруси будуть циркулювати на різних територіях. Втім, після щеплення важкість захворювання буде меншою, тому, в будь-якому разі, вакцинуватись потрібно.

Промивання слизових оболонок. Про користь промивання носа та полоскання горла відомо давно. Це допомагає змити віруси та бактерії зі слизових оболонок. Наприклад, клінічні дослідження засобу Долфін показали, що він допомагає знизити ризик захворювання у 4,1 раза, адже препарат ефективний одразу і проти бактерій, і проти вірусів. Цей розчин наближений за своїм сольовим складом до плазми крові та є безпечним для людей різного віку: для дітей (з 4 років) та літніх людей. Для профілактики грипу та застуди достатньо промивати ніс та полоскати горло один раз на день, щоб не захворіти. А якщо ви вже захворіли, то необхідно використовувати Долфін два рази на день, щоб скоріше і без ускладнень одужати. Важливо: справжній Долфін, щодо якого були проведені клінічні дослідження і доведено його ефективність та безпеку, має жовтий логотип Алвоген на упаковці.

З метою профілактики – найкраще промивати ніс та полоскати горло відразу після того, як ви повернулись додому. Це допоможе негайно змити всі патогени та зменшить ризик захворювання.

Миття рук. Доведено, що миття рук з милом зводить до мінімуму ризик передачі інфекції іншим людям.

Провітрювання приміщення. Чим рідше ми відкриваємо вікна, тим вищою є концентрація мікробів в повітрі. Це збільшує ризик передачі збудників хвороби.

Використання зволожувача. Вірус грипу надає перевагу сухим приміщенням. Дослідження показали, що віруси найкраще почувають себе при вологості повітря нижче 36%. А при відносній вологості в 60% – віруси передаються гірше в декілька разів.

Уникання людних місць. Чим рідше ви контактуєте з великою кількістю людей, тим нижчий ризик захворіти, адже віруси передаються повітряно-крапельним шляхом.

Уникання стресів та відпочинок. Стрес та відсутність повноцінного сну негативно впливає на імунітет та підвищує ризик різних захворювань.

Не витрачайте гроші на імуностимулятори, імуномодулятори, гомеопатію, вітаміни, ехінацею – їхня безпечність та ефективність викликає сумніви.

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