Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити

Харчова алергія – це неправильна реакція імунної системи на певні молекули їжі, в результаті якої вона "бореться" з ними, як з ворогами. Але як її розпізнати, які продукти найчастіше викликають алергію та що з цим робити – читайте у нашому матеріалі.

Харчова алергія – захворювання, яке може виникнути у будь-якому віці, але у дорослих вона зустрічається значно рідше – 2-5%, ніж у дітей – 8%.

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У більшості випадків харчова алергія починається в дитинстві, але приблизно в 15% випадків вона може початися в дорослому віці.

Симптоми алергії на їжу

Симптоми можуть бути дуже неприємними. І сплутати їх з іншими захворюваннями важко.

Набряки губ, обличчя, язика, горла;

Біль у животі і діарея;

Кропив'янка (сверблячі пухирі);

Екзема;

Нудота і блювання;

Дихання зі свистом;

Падіння тиску і втрата свідомості.

Важливо! У дітей атопічний дерматит (часто називають діатесом) переважно супроводжується харчовою алергією, а у дорослих він зазвичай не пов'язаний з цим захворюванням.

Чому може виникати алергія на їжу

Нині ніхто точно не може відповісти чому виникає цей вид алергії. Але у переважній більшості випадків харчова алергія починається в дитинстві, а приблизно в 15% випадків вона може початися в дорослому віці. Однак є деякі фактори, які можуть спровокувати появу захворювання.

1. Поліноз. При алергії на пилок може розвиватися перехресна алергія на фрукти, овочі, горіхи й іноді спеції.



Алергія на їжу часто перехресна з іншими \ unsplash.com

Наприклад, при алергії на пилок берези, вільхи, ліщини може розвиватися алергія на яблука, фундук, моркву, селеру. При алергії на полин може розвиватися алергія на гірчицю.

Найчастіше така перехресна алергія проявляється набряком, свербінням в області губ, язика, першінням у горлі та різними висипаннями.

2. Алергія на латекс. При алергії на латекс може розвиватися перехресна алергія на фрукти – ківі, авокадо, томати, картоплю, банани та персики. Нині достеменно невідомо, чому так відбувається.

3. Укуси деяких кліщів. Це такий сильний удар по імунній системі, що вона може дати збій. І буде сприймати деякі харчові продукти, як загрозу.

4. Шкідливі професії. Якщо людина багато років працює з лаками, фарбами та іншими хімічними речовинами може набути різні види алергії в тому числі й харчову.

У дітей частіше зустрічається харчова алергія на молочні продукти та яйця, у дорослих частіше на рибу, морепродукти та горіхи.

Як зрозуміти що у вас харчова алергія?

Якщо у вас важка форма алергії, то пропустити її буде важко через серйозність симптомів. Але є й легші форми, які викликають тільки реакції на шкірі: висипання, свербіж, дерматити, набряк шкіри та пухирці. У цих випадках потрібна додаткова діагностика.

На жаль, при більшості шлунково-кишкових форм алергій ні кров, ні шкірні проби нічого показати не можуть (в основі їх лежать не IgE* механізми). Також рівень IgE може бути підвищений, але за інших причин.



Алергію на їжу важко діагностувати \ unsplash.com

Тому, основний спосіб діагностики харчової алергії – спостереження та вживання їжі, яка може викликати алергію. І якщо з’являється реакція – цей продукт виключають з раціону.

Лікування алергії на їжу

Вилікувати її повністю не можна. Але потрібно знайти продукти, які викликають алергію, та відмовитись від них. При проявах алергічних реакцій на шкірі допомагають антигістамінні препарати.Вони є поширеними в медичній практиці. Одними з таких препаратів є Феністил гель та Феністил емульсія. Препарат ефективний проти свербежу при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах**. До того ж Феністил має місцевоанестезуючу дію, приємно охолоджує та заспокоює шкіру***.



*IgE – загальний імуноглобулін Е

**Мається на увазі шкірний свербіж, наприклад при укусах комах, необширна сонячна еритема, неускладнені невеликі опіки шкіри та алергічні подразнення невеликих ділянок шкіри, згідно інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

***Мається на увазі, що препарат має також місцевоанестезуючі властивості та охолоджує шкіру при нанесенні, згідно інструкції для медичного застосування лікарського засобу