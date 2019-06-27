Харчову алергію можна вилікувати: вчені розповіли як

319 Читать новость на русском
Бактерія (ілюстрація)
Бактерія (ілюстрація) / isappscience.org

На сьогодні стрімко зростає кількість людей, які страждають від харчової алергії. Дослідники з дитячої лікарні Бостона недавно довели гіпотезу про те, що розвиток алергії з самого раннього віку може бути спровоковано порушеннями кишкового мікробіому людини.

У ході дослідження взяли участь 56 дітей з харчовою алергією і 98 здорових немовлят, пише ScienceDaily.

Читайте також: Вдалося вперше виростити волосся з допомогою 3D-принтера

 
Мікробіом – що це?

Це сукупність мікроорганізмів, які захищають шкіру від зовнішніх пошкоджень.

Дослідники стежили за їх мікрофлорою протягом 30 місяців. Вони з'ясували, що у дітей з харчовою алергією спостерігався брак певної групи бактерій, які, найімовірніше, захищають організм від алергічних реакцій.

via GIPHY

Дослідники не розкрили назви бактерій, але використовували їх для створення пробіотичного коктейлю. Вони протестували його ефект на мишах, які чутливі до алергенів. В результаті вони виявили, що після відновлення мікрофлори кишечника у мишей алергічні реакції пригнітилися. Це означає, що створені ними ліки можуть використовуватися не тільки для профілактики алергії, а й для його лікування.

 
Харчова алергія – симптоми
  • набряклість губ, рота або горла,
  • почервоніння шкіри,
  • свербіж.
  • нежить
  • нудота та блювота,
  • кашель
  • кишкові кольки та діарея.

Вченим потрібно протестували препарат на людях, особливо їх цікавлять пацієнти з алергією на арахісове масло.

Ліки від алергії можуть з'явитися на ринку вже в найближчі п'ять років. Експерти заснували компанію ConsortiaTX, яка буде займатися розробкою нових мікробних методів лікування алергії.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
сьогодні
11952
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Алергія дослідження Шлунково-кишковий тракт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
сьогодні 08:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 5208
Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
25 червня 18:00 Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
Юлія Девда 989
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
25 червня 08:47 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 6334
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
24 червня 10:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна 13698
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
23 червня 20:44 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
2730
Новини
Більше новин
Залиште відгук