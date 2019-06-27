Харчову алергію можна вилікувати: вчені розповіли як

На сьогодні стрімко зростає кількість людей, які страждають від харчової алергії. Дослідники з дитячої лікарні Бостона недавно довели гіпотезу про те, що розвиток алергії з самого раннього віку може бути спровоковано порушеннями кишкового мікробіому людини.

У ході дослідження взяли участь 56 дітей з харчовою алергією і 98 здорових немовлят, пише ScienceDaily.

Читайте також: Вдалося вперше виростити волосся з допомогою 3D-принтера

Мікробіом – що це? Це сукупність мікроорганізмів, які захищають шкіру від зовнішніх пошкоджень.

Дослідники стежили за їх мікрофлорою протягом 30 місяців. Вони з'ясували, що у дітей з харчовою алергією спостерігався брак певної групи бактерій, які, найімовірніше, захищають організм від алергічних реакцій.

Дослідники не розкрили назви бактерій, але використовували їх для створення пробіотичного коктейлю. Вони протестували його ефект на мишах, які чутливі до алергенів. В результаті вони виявили, що після відновлення мікрофлори кишечника у мишей алергічні реакції пригнітилися. Це означає, що створені ними ліки можуть використовуватися не тільки для профілактики алергії, а й для його лікування.

Харчова алергія – симптоми набряклість губ, рота або горла,

почервоніння шкіри,

свербіж.

нежить

нудота та блювота,

кашель

кишкові кольки та діарея.

Вченим потрібно протестували препарат на людях, особливо їх цікавлять пацієнти з алергією на арахісове масло.

Ліки від алергії можуть з'явитися на ринку вже в найближчі п'ять років. Експерти заснували компанію ConsortiaTX, яка буде займатися розробкою нових мікробних методів лікування алергії.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.