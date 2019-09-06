Харчування при акне: що варто їсти, а чого – уникати

Існує зв'язок між споживанням молочної та кисломолочної продукції, а також шоколаду та жирної їжі з появою акне. Але деякі дослідження доволі суперечливі.

Акне — це сальна залоза, у якій щось пішло не так.

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Сальні залози утворюють шкірне сало у відповідь на сигнали гормонів та виклики зовнішнього середовища.

Вплив молока та його похідних на розвиток акне пов’язують із інсуліноподібним фактором росту-1, присутнім в ньому. Він дуже подібний до людського, і не піддається розщепленню в кишківнику, та може діяти на рецептори сальних залоз.

Раціон при акне – профілактика захворювання Продукти з малим глікемічним навантаженням (глікемічним індексом), відсутність солодощів невелика кількість складних вуглеводів, присутність в раціоні жирної риби.

Продукти із низьким ГІ — менш як 55:

цільнозерновий хліб,

цільнозернова вівсяна каша з висівками,

гречана каша,

макаронні вироби,

кукурудза,

горох,

сочевиця,

квасоля,

більшість фруктів,

овочі,

коренеплоди

Щодо шоколаду та акне, то цей поліфеноли цього продукту захищають шкіру від пошкодження вільними радикалами і фотостаріння, але у деяких людей це може сприяти запаленню. Тобто без шоколаду в раціоні акне буде легшого ступеню.

Глікемічний індекс – що це? Це рейтинг продуктів за тим, наскільки стрімко вони піднімають рівень цукру. Тобто глікемічний індекс показує, наскільки швидко їжа стане глюкозою в крові. Що він нижчий, то краще. Індекс кожного продукту залежить від кількох чинників: скільки в ньому вуглеводів, яка частина із них цукри, і скільки є клітковини. Що менше цукрів, і більше клітковини, то краще.

А от омеги-3 людям з акне часто браку, тому не варто відмовлятися від всього жирного, до прикладу, корисно їсти жирну рибу. Варто зазначити, що добавки омега-3 дуже різняться за якістю, і можуть не містити потрібних речовин, тож краще їсти рибу.

Існують дослідження, які підтверджують ефективність перорального прийому лактоферину, цинку та вітаміну Е, хоча покращення було далеко не стовідсоткове.

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