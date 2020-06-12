На державному підприємстві Завод "Електроважмаш" (Харків) з квітня до 12 червня коронавірусною інфекцією COVID-19 захворіли 23 співробітники. Один з них помер.

Про це повідомляє Харків Times з посиланням на начальника відділу державного контролю за дотриманням санітарного законодавства Управління Держпродспоживслужби в Харкові Ірина Зубкова.

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Вона зазначила, що чоловік, який помер, довго не звертався за медичною допомогою.

Медик додала, що схожа ситуація з захворюваністю на коронавірус є й на інших підприємствах Харкова. Серед працівників ПрАТ "Харківський плитковий завод" підтвердили 18 випадків захворювання, в тому числі один летальний. З кінця травня почали реєструвати COVID-19 у співробітників ДП ​​"Завод імені В.А. Малишева". Станом на 12 червня заразилися вісім співробітників цього підприємства.

Зубкова наголосила, що така ситуація склалася через бездіяльність керівників підприємств. Але на її думку нема потреби зупиняти роботу підприємств через коронавірус.

Якщо є можливість працювати, треба працювати. Але при цьому дотримуватися всіх розпоряджень, виданих Головним санітарним лікарем України. У них детально розказано, як в умовах карантину слід організувати виробничий процес, транспортні перевезення та багато іншого. Таке враження, що в місті Харкові дехто вирішив, що карантин закінчився, а він не закінчився,

– зазначила Ірина Зубкова.

Ситуація в Харківській області

Станом на 12 червня в Харківській області зафіксували 1426 випадків коронавірусу, 57 осіб померло. Всього за весь час одужало 692 людини.