Хелікобактер пілорі: все про небезпечну та найпоширенішу інфекцію, яка викликає рак

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Хелікобактер пілорі - симптоми, діагностика і лікування інфекції
helicobacter pylori / pixabay.com

Хелікобактер пілорі (H. pylori.) – це різновид бактерій, що вражають шлунок і тонку кишку. Їх знаходять у пацієнтів з хронічним гастритом і виразковою хворобою.

У багатьох вже склалася думка, що лікувати цю інфекцію не треба, оскільки вона є практично у всіх і найголовніше, що позбутися від неї не можна.

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Так, H. pylori є найпоширенішою інфекцією людини: більш ніж половина жителів Землі інфіковані цією бактерією. Рівень інфікованості в Україні високий – близько 80%. Але це не означає, що її не треба лікувати, та що вона не піддається знищенню.

Helicobacter pylori – найпоширеніша бактерія
Helicobacter pylori – найпоширеніша бактерія

Інфекція Хелікобактер пілорі є основною причиною хронічного гастриту, виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки. Наявність бактерії в організмі відноситься до серйозного фактора ризику розвитку деяких видів раку шлунка.

Шляхи зараження Хелікобактер пілорі

Хелікобактер легко передається в побуті: через посуд, засоби особистої гігієни, при поцілунку. Бактерія стійка до кислотного середовища, тому вона легко проникає в слизові оболонки шлунка, руйнуючи його тканини. Слизова запалюється, розвиваються гастрити й потім – виразки.

Проте, у більшості носіїв інфекції відсутні неприємні ознаки або симптоми, це пов'язано з наявністю гарної стійкості до шкідливої ​​дії бактерії.

Симптоми Хелікобактер пілорі

Існує ряд симптомів, які вказують на можливість наявності інфекції H. Pylori в організмі.

 
Хелікобактер пілорі – симптоми
  1. Біль в шлунку після прийому їжі; ⠀
  2. Печія;
  3. Нудота і блювання; ⠀
  4. Втрата апетиту;
  5. Часта відрижка;
  6. Метеоризм і бурчання в животі; ⠀
  7. Ненавмисна втрата ваги.

Багато проблем зі шкірою – акне, атопічний дерматит, псоріаз також можуть бути пов'язані з діяльністю Хелікобактер пілорі.

При цих симптомах, а також при підозрі на гастрит або виразку, гастроентерологи призначають аналіз H. pylori.

Хелікобактер пілорі можуть викликати рак
Хелікобактер пілорі можуть викликати рак

Діагностика Хелікобактер пілорі

Існує кілька методів дослідження бактерії в залежності від типу матеріалу при заборі (кал / кров / повітря / тканина): ПЛР / ІФА / дихальний тест / гістологія.

Остання методика – дослідження тканини шлунка, взятої методом біопсії, показує повнішу картину захворювань, крім наявності Хелікобактер допомагає виявити захворювання онкологічного характеру.

Лікування Хелікобактер пілорі

Залежно від результатів аналізів і ступеня тяжкості захворювання пацієнтам прописується відповідний курс медикаментозного лікування.

Хелікобактер пілорі можна знищити тільки антибіотиками. Їх може призначити лише лікар після повної діагностики. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Онкозахворювання Лікування Медицина Шлунково-кишковий тракт
Джерело: Здоров'я 24
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