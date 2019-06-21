Хелікобактер пілорі: все про небезпечну та найпоширенішу інфекцію, яка викликає рак

Хелікобактер пілорі (H. pylori.) – це різновид бактерій, що вражають шлунок і тонку кишку. Їх знаходять у пацієнтів з хронічним гастритом і виразковою хворобою.

У багатьох вже склалася думка, що лікувати цю інфекцію не треба, оскільки вона є практично у всіх і найголовніше, що позбутися від неї не можна.

Читайте також: Як не "вбити" свій шлунок на роботі

Так, H. pylori є найпоширенішою інфекцією людини: більш ніж половина жителів Землі інфіковані цією бактерією. Рівень інфікованості в Україні високий – близько 80%. Але це не означає, що її не треба лікувати, та що вона не піддається знищенню.



Helicobacter pylori – найпоширеніша бактерія

Інфекція Хелікобактер пілорі є основною причиною хронічного гастриту, виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки. Наявність бактерії в організмі відноситься до серйозного фактора ризику розвитку деяких видів раку шлунка.

Шляхи зараження Хелікобактер пілорі

Хелікобактер легко передається в побуті: через посуд, засоби особистої гігієни, при поцілунку. Бактерія стійка до кислотного середовища, тому вона легко проникає в слизові оболонки шлунка, руйнуючи його тканини. Слизова запалюється, розвиваються гастрити й потім – виразки.

Проте, у більшості носіїв інфекції відсутні неприємні ознаки або симптоми, це пов'язано з наявністю гарної стійкості до шкідливої ​​дії бактерії.

Симптоми Хелікобактер пілорі

Існує ряд симптомів, які вказують на можливість наявності інфекції H. Pylori в організмі.

Хелікобактер пілорі – симптоми Біль в шлунку після прийому їжі; ⠀ Печія; Нудота і блювання; ⠀ Втрата апетиту; Часта відрижка; Метеоризм і бурчання в животі; ⠀ Ненавмисна втрата ваги.

Багато проблем зі шкірою – акне, атопічний дерматит, псоріаз також можуть бути пов'язані з діяльністю Хелікобактер пілорі.

При цих симптомах, а також при підозрі на гастрит або виразку, гастроентерологи призначають аналіз H. pylori.



Хелікобактер пілорі можуть викликати рак

Діагностика Хелікобактер пілорі

Існує кілька методів дослідження бактерії в залежності від типу матеріалу при заборі (кал / кров / повітря / тканина): ПЛР / ІФА / дихальний тест / гістологія.

Остання методика – дослідження тканини шлунка, взятої методом біопсії, показує повнішу картину захворювань, крім наявності Хелікобактер допомагає виявити захворювання онкологічного характеру.

Лікування Хелікобактер пілорі

Залежно від результатів аналізів і ступеня тяжкості захворювання пацієнтам прописується відповідний курс медикаментозного лікування.

Хелікобактер пілорі можна знищити тільки антибіотиками. Їх може призначити лише лікар після повної діагностики.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.