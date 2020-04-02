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Херсон закривають на карантин: у місті виявили перший випадок COVID-19

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Херсон закривають на карантин / НПУ

У Херсонській області 1 квітня підтвердили три нові випадки COVID-19, одна людина померла. Оскільки одним із нововиявлених хворих є мешканець Херсону, то опівночі на 2 квітня обласний центр вирішили закрити на карантин. Оперативний штаб ухвалив встановити на в'їздах до міста 5 блокпостів.

Про це у відеозверненнях, опублікованих у фейсбуці, розповіли голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв та заступник міського голови Херсона Ігор Козаков.

Нагадаємо Перший випадок COVID-19 на Херсонщині зафіксували 25 березня

Протягом доби ми отримали три нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в нашій області. На жаль, один з цих випадків виявився летальним,
– повідомив Гусєв.

Він додав, що мешканка Генічеська, яка захворіла кілька тижнів тому і зараз перебуває в лікарні, має "позитивну динаміку".

У яких саме населених пунктах виявили всі нові випадки захворювання – не відомо, але один із них – у Херсоні. Це повідомив після термінового засідання оперативного штабу перший заступник міського голови Ігор Козаков.

"Це 42-річний мешканець Херсона, доправлений у лікарню з пневмонією", – сказав Козаков.

Усі лікарі, котрі контактували з хворим, родина хворого (батьки, дружина, дитина) пішли на обсервацію. У будинку, де мешкає чоловік, проведуть дезінфекцію.

Козаков наголосив, що опівночі Херсон закривають на карантин, а на в'їздах до міста встановлять п'ять блокпостів.

Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 тисяч випадків – детальніше читайте у матеріалі 24 каналу. 

Карантин
Карантин та самоізоляція: у чому різниця / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини Здоров'я Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Херсона Здоров'я Медицина
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