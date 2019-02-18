Хлібні тости шкодять здоров'ю більше, ніж загазованість міста

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Шкода тостів
Шкода тостів / pixabay.com

Споживаючи тости з хліба, люди шкодять своєму організму більше , ніж стоячи на перехресті з активним вуличним рухом.

Науковці попереджають, що найбезпечніший спосіб зробити тост – це запекти його лише до золотистого кольору. Підгорівші тости особливо небезпечні, пише The Times.

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Про небезпеку такого домашнього забруднення йдеться в дослідженні Університету Техасу в Остіні, в рамках якого була побудована імітація звичайної трьох-кімнатної квартири, оснащеної десятками датчиків для фіксації того, як змінювалося якість повітря, таких як приготування і прибирання.

Тост
При готуванні тостів виділяється безліч шкідливих речовин//pixabay.com

Хоча запікання і жарка теж можуть бути токсичними, більш за все, за словами дослідниці Марини Ванси, вчених шокувало вплив тостерів, які починають поширювати токсичні частки в повітрі відразу ж після включення, оскільки нагрівальний елемент починає гріти бруд і відкладення.

Під час нагрівання самого хліба виділяється етанол – побічний продукт дріжджів. Якщо маленькі шматочки хліба стикаються з нагрівальним елементом , можна побачити дим, можливо, від крихт на дні тостера – в повітря викидається безліч елементів. Це призводить до рівня забруднення повітря, який можна вважати "дуже нездоровим" в порівнянні зі стандартами якості повітря на вулиці.

Також дослідники зафіксували безліч токсичних часток і хімічних речовин в повітрі при застосуванні засобів для чищення тостерів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження
Джерело: 24 Канал
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