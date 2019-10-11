Хлопчика, який народився з трьома ногами, успішно прооперували

Хірурги врятували життя хлопчика, який народився з трьома ногами.

Вагітність проходила нормально, токсикозу не було, за всіма ознаками хлопчик мав народитися здоровим, повідомляють у Mash.

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Проблему виявили ще під час УЗД, але мати дитини вирішила народжувати.

Хлопчик народився з трьома нижніми кінцівками й подвоєнням сечової системи.

Вірогідно, що початково в утробі матері мали бути близнюки, але сформувався один плід.

Лікарі зробили дитині всього три операції: першу в серпні 2018 року, другу в лютому 2019-го, третю – у вересні, коли хлопчику вже був рік і два місяці.

Лікування ще не закінчено, але прогнози лікарів хороші, хлопчик житиме повноцінним життям.