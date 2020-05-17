На Хмельниччині заборонили ходити в храми: в монастирі спалах коронавірусу

У Шепетівці Хмельницької області заборонили відвідувати церкви через спалах коронавірусної хвороби у Городищенському чоловічому монастирі УПЦ МП. Заборона почала діяти від учора, 16 травня та поширюється на релігійні служби за участю парафіян храмів усіх конфесій.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Шепетівської міської ради, йдеться в повідомленні пресслужби Шепетівської райдержадміністрації.

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Заборонити відвідування та проведення будь-яких заходів служителями релігійних установ усіх конфесій (всередині приміщень та біля них), що передбачають наявність відвідувачів,

– йдеться у документі.

На території міста виявили 2 нові підтверджених випадки захворювання на COVID-19 та 12 випадків у Шепетівському районі – селі Городище.

Відтак, поліція встановила цілодобовий пересувний пост навколо території Свято Різдва Богородиці Городищенського чоловічого монастиря для контролю за дотриманням карантинних обмежень.

Що відомо про спалах коронавірусу в монастирі? У Хмельницькій області коронавірус виявили у Городищенському чоловічому монастирі УПЦ МП. COVID-19 діагностували у 1 ченців. Хворі контактували з 54-річним монахом, який помер 12 травня. Коронавірус у нього діагностували посмертно.

В Хмельницькій області станом на 17 травня 252 офіційно підтверджених випадків інфікування, з яких 9 закінчились летально. Одужали від недуги 65 хворих.

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