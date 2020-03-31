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Хочуть скасувати великоднє освячення наїдків, – українка розповіла про нові обмеження у Польщі

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У Польщі зафіксували 2215 випадків зараження COVID-19, 32 з них – летальні. Місцева влада сьогодні, 31 березня 2020 року, ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень, аби припинити поширення смертельної недуги. В одному з місцевих костелів навіть планують скасувати щорічне великоднє освячення пасок.

Українка Олена Міщенко, яка проживає у Варшаві, зазначила, що така інформація з'явилась сьогодні. 

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"Один з костелів планує скасувати великоднє освячення наїдків. Замість цього хочуть запровадити недільне ранкове благословення, яке транслюватимуть по телебаченню та радіо", – сказала Міщенко.

Окрім такого ймовірного нововведення польська влада сьогодні, 31 березня 2020 року, заявила про посилення й інших обмежень.

"Це означає те, що людей на вулиці стане ще менше, ніж було. Хоча, їх і так було справді мало", – сказала Міщенко.

Які додаткові карантинні обмеження ввели у Польщі

  • Неповнолітні особи можуть виходити на вулицю лише у супроводі дорослих.
  • Усі парки, сквери, набережні та інші озелененні місця, де можна гуляти, – будуть зачинені.
  • У магазин можна заходити лише в одноразових рукавицях. Натомість правила ходити в масках немає. Їх можна одягати за бажанням.
  • З 10:00 до 12:00 у магазини можуть ходити лише люди віком від 65 років. Молодші особи мають приходити в інший час.
  • З 2 квітня будуть зачинені усі готелі та хостели, салони краси. Також строго заборонено надавати будь-які косметичні чи інші послуги вдома.
  • За порушення будь-яких правил, які ввів уряд, штрафуватимуть від 5 до 30 тисяч злотих.

За словами жінки, суворі обмеження досить дієві, адже на початку епідемії приріст хворих щодня складав 30%. Зараз ця цифра впала майже на половину.

У Польщі проживає майже 38 мільйонів людей. Кількість тестів на виявлення COVID-19, які провели в країні, – майже 52 тисячі.

Я не думаю, що це багато. Тестують людей, у який є яскраві симптоми. Якщо ж симптоми слабші – рекомендують залишатись на карантині та у разі погіршення вже звертатись,
– розповіла Олена Міщенко.

Жінка зазначила також, що хворіють і багато місцевих лікарів, а для іноземців, зокрема й українців, лікування є безкоштовним.

В країні підготували майже 10 тисяч ліжок для хворих на COVID-19. Для цього багато лікарень переформатували під інфекційні відділення. Також у медустановах є 1300 апаратів штучної вентиляції легень.

"Уряд говорить про те, що все чудово і ми всі виживемо. Однак коли ми слухаємо медиків і читаємо ЗМІ, які не є провладними, то бачимо, що не все під контролем і можна було підготуватись (до спалаху COVID-19 – 24 канал) раніше", – пояснила Міщенко.

Також жінка додала, що після спалаху недуги в аптеках у 7 разів подорожчали маски та антисептики. 

коронавірус
Симптоми COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Жертви Лікарня Великдень Новини Польщі Здорове життя
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