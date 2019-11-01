Холера: як вберегтися від хвороби, що вбиває за пів дня

Старша сестра Тараса Шевченка Катерина, польський письменник Адам Міцкевич, російський композитор Петро Чайковський – усіх цих людей об'єднує одна жахлива деталь: всі вони загинули від холери. Холера вбиває швидко, не розмінюючись на поступове виснаження організму. Спершу заражений почуває себе нормально, а за пів дня холера вже висмоктала з нього всі соки, залишивши посинілий висохлий труп.

Протягом історії ця недуга викошувала людей, спричинила 7 глобальних епідемій і надалі забирає життя 100 тисяч людей щороку.

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Що відомо про холеру

Холера – це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше – при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні та побутових контактах. Без належного лікування холера може призвести до смерті.

Востаннє ця гостра інфекційна недуга з'являлася на території України у 2011 році. Тоді холера "гуляла" Донецькою областю. Медики зареєстрували 33 випадки хвороби. Відтоді в Україні більше не фіксували холери. Влітку 2019 року у Дністрі на території Молдови виявили холероподібний вібріон. Щоправда, далеко недуга не втекла.



У Дністрі виявили холероподібний вібріон

Дністер – це третя за довжиною ріка у межах України, яка також протікає землями Молдови. І саме там влітку цього року виявили холероподібний вібріон. Після підвищення і різкого спаду рівня води, ріка була сильно забруднена. Тож загроза холери досі дуже близько до України.

Де живе холерний вібріон

Холерний вібріон може зберігати життєздатність у воді протягом тривалого часу, у харчових продуктах при кімнатній температурі протягом 2 – 5 днів, на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення впродовж 8 годин, при низьких температурах та у морській воді – від двох тижнів і більше, у кишківнику окремих річкових та морських тварин – до декількох місяців. Найчастіше холера ходить там, де відсутній доступ до чистої води та засобів санітарії.

Під час світових холерних епідемій, які нахлинули на світ у 19 столітті, у центрі опинялися:



• Індія;

• Китай;

• Японія;

• Афганістан;

•Закавказзя;

•Туреччина;

• Африка.

До Європи недуга потрапила через судна – до берегів Італії, Франції, Іспанії холера "приплила" з єгипетського порту під час четвертої пандемії.

Хто перебуває у зоні ризику

Найбільший ризик підхопити холеру у тих, хто не має доступу до чистої води та засобів гігієни. Наприклад, у мешканців тих кварталів, де погана інфраструктура. Також у зоні ризику – табори для внутрішньо переміщених осіб або біженців, де немає санітарних норм: чистої води та засобів гігієни.



Найбільший ризик підхопити холеру у тих, хто не має доступу до чистої води

У 19 столітті холера поширилася в усьому світі зі свого первісного резервуара – дельти річки Ганг в Індії. Надалі відбулося шість пандемій, які забрали життя мільйонів людей на всіх континентах. Поточна сьома пандемія почалася 1961 року у Південній Азії, а 1971 поширилася на Африку, 1991 – на Америку.

Скільки людей помирають від холери

Рік завершення відсутній і ми не помилилися: сьома пандемія, тобто дуже сильна епідемія, триває й досі. У 21 столітті холера забирає тисячі життів у всьому світі. За даними ВООЗ, хвороба спричиняє майже 3 мільйона випадків щорічно, від холери гинуть 95 тисяч людей.



Щороку від холери гинуть 95 тисяч людей

Симптоми холери:



• діарея;

• блювота;

• болі у животі;

• м'язові судоми;

• загострення рис обличчя;

• запалі очі;

• посинілі губи та вушні раковини;

• холодна шкіра.

Холеру характеризує також синдром де Кервена, або так звана "хвороба прачки". Це поморщені кінцівки – так, неначе людина чимало часу провела у воді.

Чи лікується холера

Холера є легко виліковною хворобою. Більшість людей можна з успіхом вилікувати, своєчасно застосувавши оральні регідратаційні солі. Їх розводять в одному літрі чистої води. Пацієнтам з важким ступенем зневоднення загрожує дегідратаційний шок, і необхідні термінові внутрішньовенні вливання.



Холера легко лікується

Як попередити холеру

Щоб уникнути захворювання, треба дотримуватися простих правил:

► не купуйте продукти харчування, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі;

► не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;

► дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету;

► використовуйте чисту воду;

► мийте овочі й фрукти перед вживанням;

► ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням.

І ще одна бонусна порада від нас: їжу та воду справді слід термічно обробляти. Кип'ятіння, наприклад, вбиває холерні вібріони вже через 1 хвилину.