Хронічне ослаблення м'язів: як розпізнати та новий спосіб лікування

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Міастенія – послаблення скелетних м'язів / unsplash.com

Вчені виявили механізм контролю імунної системи у пацієнтів з хронічним ослабленням м'язів. Наразі для цього аутоімунного захворювання немає ефективного лікування, однак новий підхід дозволить ефективно позбутися симптоми.

Вчені з Японії довели, що імунні контрольні точки, що мають назву PD-1 пов’язані з різними автоімунними захворюваннями. Саме вони дозволяють контролювати імунну відповідь у пацієнтів з міастенією і допомагають впоратися із симптомами хвороби.

 
Міастенія – що це?

Міастенія – хронічне автоімунне захворювання, яке викликає серйозне послаблення скелетних м'язів людини. Захворювання знижує м'язовий тонус та є причиною загальної слабкості.

Імунні контрольні точки контролюють активацію імунної відповіді.

Враховуючи природу виникнення міастенії, вчені резюмували, що контроль імунної відповіді є ключем до її лікування. Відтак, вчені вирішили вивчити різноманітні імунні контрольні точки захворювання людини.


М'язи при міастенії дуже слабкі

 
Міастенія – симптоми
  • двоїння в очах;
  • зміна голосу, порушення жування, покашлювання при їжі;
  • неконтрольована слинотеча;
  • утруднене дихання;
  • зміна ходи, слабкість м'язів кінцівок;
  • слабкість м'язів шиї;
  • швидка стомлюваність.

Суть дослідження

В дослідженні брали участь дві контрольні групи: пацієнти з міастенією і здорові люди.

Дослідження показало, що молекули PD-1 – ліганди ЗВ-Д1 і ЗВ-Д2 були присутні в значній кількості в тканинах першої групи, на відмінно від людей, у яких не було захворювання.

Вчені також вважають, що існує взаємозв’язок між експресією гена PD-1 і ступенем тяжкості захворювання.

Враховуючи такі особливості, дослідники планують розробити нову терапію, яка буде націлена на PD-1 з метою знешкодження скелетної мускулатури людини внаслідок порушення в м'язових сигналах.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя дослідження Медицина Лікування
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