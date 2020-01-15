Хронічне запалення шкіри може викликати рак

Виявилось, що антитіло, яке зазвичай допомагає захистити шкіру від шкідливих речовин або інфекцій, може сприяти зростанню пухлини.

Коли шкіра піддається хронічному запаленню, один із засобів захисту шкіри від впливу навколишнього середовища може допомогти пухлині рости, повідомляє eLife.

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Мова йде про антитіло IgE, яке захищає шкіру від шкідливих речовин або паразитарних інфекцій. Втім дослідження фахівців демонструє, що хронічне запалення, викликане повторним впливом хімічних речовин, може перетворити корисний захист в шкідника. Вивчення всього процесу може допомогти вченим розробити способи профілактики або лікування раку шкіри.

Відомо, що хронічне запалення пов'язане з багатьма видами раку, але щоб дізнатися більше, команда спостерігала за реакцією шкіри на речовини, які викликають запалення. Вчені помітили збільшення кількості IgE і те, що імунні клітини (базофіли) активувалися, долучалися до процесу й стимулювали клітини шкіри ділитися і рости.

IgE зміцнює захисні властивості шкірного бар'єра, стимулюючи ріст клітин для потовщення поверхні шкіри у відповідь на шкідливі подразники. Однак ця відповідь повинна бути тимчасовою, а якщо вона зберігається в довгостроковій перспективі, це може привести до зростання пухлини,

– розповів провідний автор дослідження Марк Хейс.

Дослідники виявили, що у мишей з канцерогенною мутацією хронічна активація IgE (викликана запаленням), підриває його захисні ефекти та допомагає передраковим клітинам шкіри перерости в пухлину. Ті ж миші, яких позбавили IgE, були захищені від розвитку цих пухлин.

Дивно, але результати попереднього дослідження, проведеного тією ж командою, демонстрували, що IgE захищає мишей від речовин, які викликають рак. Це свідчить про те, що механізм росту пухлини та роль IgE в цьому процесі можуть залежати від різних видів впливу навколишнього середовища.

Наші попередні і поточні результати показують тісний зв'язок між IgE і раком. Але біологічні наслідки залучення IgE в шкіру явно залежать від природи антитіл і мікросередовища, в якій росте пухлина,

– говорить одна з авторок Джессіка Стрідо.

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