Хронічний тонзиліт: причини, симптоми та лікування

Хронічний тонзиліт – це хронічне запалення піднебінних мигдалин. Хвороба важко піддається лікуванню і постійно повертається.

Хронічний тонзиліт є одним з найпоширеніших інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів. Найчастіше не до кінця вилікуваний гострий тонзиліт приймає хронічну форму.

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Чому виникає хронічний тонзиліт?

Загострення хронічного тонзиліту відбувається внаслідок переохолодження, перевтоми або ослаблення імунітету. Хронічний тонзиліт характеризується ангінами, які повторюються один або кілька разів на рік.

Зазвичай хронічний тонзиліт виникає після декількох епізодів гострого тонзиліту (ангін). Після гострого запального процесу з'являються рубці, вони деформують і звужують просвіт крипт, погіршують їх дренування, це призводить до скупчення епітелію, залишків їжі, активного розмноження бактерій і грибів, як підсумок – локальне уповільнене запалення.

Також причинами хронічного тонзиліту може бути:

проблеми з боку шлунково-кишкового тракту – закидання кислого вмісту зі шлунку в стравохід і ротову порожнину;

проблеми носового дихання через викривлення носової перегородки, поліпів або алергічного риніту;

карієс.



Хронічний тонзиліт важко вилікувати

Симптоми хронічного тонзиліту

Найчастіше в період загострення спостерігаються симптоми: біль у горлі при ковтанні, особливо вранці, печіння в горлі, напади кашлю, неприємний запах з рота, відчуття грудки або стороннього тіла в горлі.

Симптоматика практично така ж як при ангіні, але тільки менш виражена: горло болить, але менше, температура підвищується, але рідко вище 37,5, лімфовузли збільшуються, але частіше безболісні, інтоксикація не виражена.

Лікування хронічного тонзиліту

Нині доведеного ефективного методу лікування немає. Не існує диво таблетки, "пшикалки" і "полоскалки", фізіопроцедури, і ультразвукової "промивалки", щоб раз і на завжди забути про хронічний тонзиліт. Все одно, рано чи пізно, проблема знову повернеться.

Але є ліки, які можуть стримати розвиток хвороби і викликати ремісію. Це переважно антибактеріальні, які може призначити лише лікар після проведення необхідних аналізів.

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