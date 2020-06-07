З 25 травня у межах чергового етапу послаблення карантину в Україні відновили роботу дитячі садочки. Безумовно, вони мають працювати з виконанням усіх епідеміологічних вимог. Щоправда, інколи керівництво закладу змушує батьків самостійно купувати засоби захисту для працівників садочку. Хто насправді має цим займатися – пояснили у МОЗ.

Засоби індивідуального заходу мають закуповувати адміністрація чи власники дитячого закладу. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, передає 24 канал.

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Степанов додав, що дитячі садки не можуть вимагати від батьків самостійної закупівлі засобів захисту. Він наголосив, що батьки також не повинні підписувати документи про те, що вони не матимуть претензій, якщо їхня дитина захворіє на COVID-19 у садочку. Усе це – самодіяльність закладу, яка не затверджена МОЗ.

Щодо закупівлі антисептиків, масок та решти речей, які використовують у садочках через карантинні обмеження, це має робити виключно адміністрація чи власники цього закладу. Ніде не передбачено, щоб батьки самостійно усе закуповували,

– заявив міністр охорони здоров'я.

Рекомендації МОЗ щодо роботи дитячих садочків

Дитсадок має забезпечити 5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікувальних засобів, їх правильну утилізацію.

Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові.

Регулярно прибирати приміщення з дезінфікувальними засобами, а також провітрювати приміщення.

Працівники закладу повинні регулярно користуватися антисептиками, утримуватися від контакту з хворими людьми.

Працівники закладу повинні самоізолюватися, у разі підозри на респіраторне захворювання.

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Рекомендації для роботи дитсадків під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу