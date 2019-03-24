Хто більше схильний до зрад: гомо- чи гетеросексуали?

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Хто більше схильний до зрад: гомо- чи гетеросексуали?
Хто більше схильний до зрад: гомо- чи гетеросексуали? / Unsplash

Хоча геям та лесбійкам приписують більшу сексуальну розкутість, у стосунках вони вірні партнери. До такого висновку прийшли іспанські вчені з Інституту сексології Мурсії.

Згідно з їхніми спостереженнями, лише 50 відсотків гетеросексуальних пар зберігають вірність один одному. Серед лесбіянок "індекс вірності" склав 67 відсотків, серед геїв – 60 відсотків. Про це повідомляє Homosensual.

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Гомосексуалам складніше знайти партнера для серйозних стосунків. Поки геї і лесбійки вільні, вони частіше за гетеросексуалів змінюють партнерів, але коли вступають у відносини, то залишаються вірні коханим.

Геїв та лесбійок відзначили вищим
Геїв та лесбійок відзначили вищим "індексом вірності"

Раніше іспанські сексологи опитали гомосексуалів про досвід серйозних стосунків і з'ясували, що в середньому геї та лесбійки говорять про трьох партнерів, з якими у них були тривалі романи.

При цьому кількість сексуальних партнерів у геїв і лесбійок сильно різнилася. Так, чоловіки змінили в середньому 139 партнерів, жінки розповіли про 10 партнерок.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Секс Психологія Гендерна рівність
Джерело: 24 Канал
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