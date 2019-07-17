Хто більше збуджується від порнографії – чоловіки чи жінки

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Як людський мозок реагує на еротику
Як людський мозок реагує на еротику / pixabay.com

Всупереч популярній думці, сексуальне збудження не залежить від статі – еротичні зображення викликають у чоловіків і жінок однакову реакцію.

Для метааналізу вчені з Великобританії та Німеччини відібрали 61 наукову статтю.

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За знімками МРТ дослідники вивчили активність кори великих півкуль мозку 1850 чоловіків і жінок. Серед випробуваних були гетеро-, гомо- і бісексуали різних національностей, без психічних розладів, середній вік учасників – 29 років. Під час експериментів добровольцям показували еротичні фотографії й відео.

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Виявилося, що при перегляді еротики у чоловіків і жінок сильніше активізуються островкова частка, стриатум, подушка, передня поясна звивина, середня потилична звивина, амигдала, чорна субстанція і деякі інші ділянки.

Топографія зон, де активуються нейрони при подразнені, більшою мірою залежить від типу стимулу (фото або відео), в меншій – від сексуальної орієнтації. У гетеросексуалів було більше відмінностей в активації лівого і правого півкуль, ніж у гомосексуалів.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс
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