Хто буде обслуговувати евакуйованих з Уханя в "Нових Санжарах"

Персонал, який працює у "Нових Санжарах", вивезли з об'єкта, тому ніхто з них не контактуватиме з евакуйованими українцями та іноземцями.

Евакуйованих осіб обслуговуватиме персонал, який перебував на літаку, повідомляє Урядовий портал.

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В обсервації буде розміщено достатньо підготовлених осіб, які надаватимуть цілодобову допомогу людям: лікарі, і медперсонал, а також технічні спеціалісти для гарантії належного перебування і безпеки людей. Окрім того, поруч чергуватиме машина екстреної допомоги.

У Кабміні зазначають, що Полтавську та Харківську області забезпечили необхідними засобами індивідуального захисту та медикаментами. Також, на випадок виявлення коронавірусу, у закладах вже є готові до роботи індивідуальні бокси та необхідне обладнання.

Відходи ж не потраплятимуть у загальну каналізацію – їх утилізуватимуть в особливому порядку.



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