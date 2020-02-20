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Хто буде обслуговувати евакуйованих з Уханя в "Нових Санжарах"

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Евакуація українців з Уханю: карантин в "Нові Санжари" / МВС України

Персонал, який працює у "Нових Санжарах", вивезли з об'єкта, тому ніхто з них не контактуватиме з евакуйованими українцями та іноземцями.

Евакуйованих осіб обслуговуватиме персонал, який перебував на літаку, повідомляє Урядовий портал.

До теми: Ситуація у Нових Санжарах: усе, що відомо

В обсервації буде розміщено достатньо підготовлених осіб, які надаватимуть цілодобову допомогу людям: лікарі, і медперсонал, а також технічні спеціалісти для гарантії належного перебування і безпеки людей. Окрім того, поруч чергуватиме машина екстреної допомоги. 

У Кабміні зазначають, що Полтавську та Харківську області забезпечили необхідними засобами індивідуального захисту та медикаментами. Також, на випадок виявлення коронавірусу, у закладах вже є готові до роботи індивідуальні бокси та необхідне обладнання. 

Відходи ж не потраплятимуть у загальну каналізацію – їх утилізуватимуть в особливому порядку. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Коронавірус 2020 Новини Полтави Кабінет Міністрів України Новини Здоров'я Лікування
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