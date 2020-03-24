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Хто контролює, чи дотримуються самоізоляції українці, що повернулися з закордону

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Хто контролює, чи дотримуються самоізоляції українці, що повернулися з закордону / rbc.ru

Контроль над дотриманням умов самоізоляції українцями, що повернулися з закордону, здійснюють поліція та епідеміологи.

"Коли людина перетинає кордон України, вона підписує обов’язкову згоду про добровільну ізоляцію в домашніх умовах. Дотримання умов, прописаних у цій згоді, контролюється як епідеміологами, так і Національною поліцією", – розповів на брифінгу 24 березня заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

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Він додав, що на сьогодні поліція збільшила кількість патрулів. Вони проводитимуть вибіркові перевірки на дотримання умов самоізоляції. За словами Ляшка, без цього неможливо буде подолати будь-які спалахи інфекційних хвороб, в тому числі коронавірусної.

Заступник міністра наголосив, що тільки якщо усі дотримуватимуться того, що прописано, не залежно – чи людина приїхала, чи перебуває на території України, можна буде впоратися з епідемією коронавірусу.

В іншому разі не потрібно надіятися, що тільки поліція палицями буде розганяти нас по кімнатах, по житлових будинках. Цього не повинно бути. Ми повинні самі свідомо ставитися до цього питання,
– наголосив Ляшко.

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Здоров'я Здорове життя Новини України Евакуація українців Карантин в Україні 2020 Поліція
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