Хто контролює, чи дотримуються самоізоляції українці, що повернулися з закордону

Контроль над дотриманням умов самоізоляції українцями, що повернулися з закордону, здійснюють поліція та епідеміологи.

"Коли людина перетинає кордон України, вона підписує обов’язкову згоду про добровільну ізоляцію в домашніх умовах. Дотримання умов, прописаних у цій згоді, контролюється як епідеміологами, так і Національною поліцією", – розповів на брифінгу 24 березня заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

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Він додав, що на сьогодні поліція збільшила кількість патрулів. Вони проводитимуть вибіркові перевірки на дотримання умов самоізоляції. За словами Ляшка, без цього неможливо буде подолати будь-які спалахи інфекційних хвороб, в тому числі коронавірусної.

Заступник міністра наголосив, що тільки якщо усі дотримуватимуться того, що прописано, не залежно – чи людина приїхала, чи перебуває на території України, можна буде впоратися з епідемією коронавірусу.

В іншому разі не потрібно надіятися, що тільки поліція палицями буде розганяти нас по кімнатах, по житлових будинках. Цього не повинно бути. Ми повинні самі свідомо ставитися до цього питання,

– наголосив Ляшко.

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