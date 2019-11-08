Хто краще ставиться до своїх колишніх: чоловіки чи жінки

Результати дослідження показали, що чоловіки в цілому краще ставляться до тих, з ким недавно розлучилися, ніж жінки.

Дослідники з Грацського університету вивчили, як змінюються відносини людей після розриву стосунків. Для цього вони попросили 300 респондентів оцінити висловлювання на кшталт "я злюся, коли думаю про колишнього партнера" і "у колишнього партнера багато позитивних якостей".

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Виявилося, що чоловіки тепліше відгукувались про колишніх, ніж жінки. Команда дослідників вирішила розширити експеримент: вони опитали ще 600 осіб, чиї минулі гетеросексуальні відносини тривали не менше чотирьох місяців. Учасники також відповідали на додаткові питання про те, яку підтримку вони отримували від партнера, як справлялися з розривом, і як взагалі ставляться до сексу і любові.



Жінкам частіше бракує емоційної підтримки

У цьому дослідженні з'ясувалися й інші відмінності між чоловіками й жінками. Чоловіки, зокрема, виявилися більш розкутими в питаннях сексу. Багато відзначили, що їм не обов'язково відчувати сильну прив'язаність, щоб вступити в інтимний зв'язок.

Крім того, чоловіки частіше отримували емоційну підтримку у відносинах, ніж жінки. Жінкам доводилося шукати її серед друзів і рідних, тому вони схильніші звинувачувати в розриві іншу людину.

Вчені вважають, що всі ці відмінності є сумішшю еволюційних і соціальних факторів. Чоловіки в силу своєї сексуальної відкритості частіше готові до сексу з колишніми, тому для них є сенс зберігати з ними хороші стосунки. Однак дослідники відзначають, що ці висновки вимагають додаткових підтверджень. Крім того, дослідження стосувалося тільки гетеросексуальних стосунків, тому для представників ЛГБТ результати можуть бути зовсім іншими.

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