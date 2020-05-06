24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Хто має стабільнішу психіку – вегетаріанці чи м'ясоїди

- Читать новость на русском
Як їжа впливає на психіку
Як їжа впливає на психіку / Unsplash

Американські психологи виявили зв'язок між переходом на рослинну дієту і "чуттєвою психікою". Відповідно до їхніх висновків, у вегетаріанців і веганів вище ризик розвитку депресії й тривожності в порівнянні з м'ясоїдами.

Вчені проаналізували 18 попередніх робіт, присвячених психічному здоров'ю і вживання м'яса, пише PsyPost.

Також на тему: Які продукти містять білок: список

В цілому в вибірку потрапили 149 559 м'ясоїдів і 8584 респонденти, які відмовилися від м'яса. Це були люди з усіх континентів.

Хоча під час одного з експериментів вегетаріанці й вегани частіше м'ясоїдів перебували в гарному настрої, довгострокові дослідження свідчать, що серед них більше людей, схильних до депресії, тривожних розладів і нанесення собі шкоди.

Вегетаріанці частіше страждають від розладівпсихіки
Вегетаріанці частіше страждають від розладів психіки / Unsplash

Чому вегетаріанці тривожніші?

Але за словами науковців, кореляція не має на увазі причинно-наслідкового зв'язку. Але вони змогли пояснити чому так відбувається:

  • Люди які страждають від психічних розладів можуть міняти свої дієти для самодопомоги;
  • Веганський і строго вегетаріанський раціон може призводити до нестачі поживних речовин, що підвищує ризик розвитку розладів;
  • Деякі люди з розладами харчової поведінки використовують веганство і вегетаріанство, щоб "приховати" свою хворобу;
  • Люди, які надзвичайно чутливі до страждань тварин і фокусуються на цьому, можуть відчувати тривогу або перебувати в депресивному стані через це.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове харчування Психологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда