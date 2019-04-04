Хто може отримати ліки за електронним рецептом

Електронний рецепт значно полегшує отримання безкоштовних ліків за програмою "Доступні ліки". Він почав діяти з 1 квітня 2019 року.

Електронний рецепт спрощує процедуру реєстрації та виписування рецепта.

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Хто може отримати електронний рецепт

Електронний рецепт можуть отримати ті, хто підписав декларацію із сімейним лікарем та користуються урядовою програмою "Доступні ліки".

Наразі ця програма поширюється на препарати для лікування серцево-судинних захворювань (ССХ), діабету II типу та бронхіальної астми.

У МОЗ пояснюють: ці хвороби у пріоритеті, оскільки вони найбільше впливають на показники смертності населення, значно знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

В Україні смертність від ССХ становить 65% від загальної смертності. На діабет II типу страждає мільйон людей. Це у 6 разів більше, ніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано понад 210 тис. Більшість з яких – діти та молодь.

Як отримати електронний рецепт

Для пацієнта це все виглядатиме як смс-повідомлення із номером і кодом підтвердження.



Як отримати електронний рецепт

Електронний рецепт можна отримати виключно у лікаря, з яким підписана декларація. Схема приблизно така:

1. Пацієнт записується та приходить на прийом до свого лікаря.

2. Лікар проводить прийом і виписує рецепт.

3. Після перевірки номера телефону пацієнта лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я.

4. Пацієнт отримує на свій номер смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.

5. Пацієнт приходить в аптеку, яка бере участь у програмі "Доступні ліки", називає провізору номер рецепта та отримує ліки.

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