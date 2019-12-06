Хто найбільш вразливий до тяжких наслідків грипу

Якщо ви досі не вакцинувалися проти грипу — заплануйте найближчим часом візит до сімейного лікаря та зробіть щеплення. А також візьміть із собою своїх батьків, бабусю чи дідуся. Для них отримати захист від грипу та його ускладнень вкрай важливо.

Уляна Супрун пояснила, чому старшим людям необхідно зробити щеплення проти грипу.

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У людей старшого віку грип може тривати до двох тижнів (деякі симптоми, зокрема кашель, може тривати ще кілька тижнів після одужання), та супроводжуватися ускладненнями, небезпечними для життя.

Серед людей літнього віку найвищі показники госпіталізації та смерті, спричинені грипом, ніж у межах інших вікових груп.

До 70% госпіталізацій людей старшого віку пов’язані з грипом, а 71%-85% захворювань на грип закінчуються смертю,

– зазначає пані Уляна.

Чому грип небезпечний для людей похилого віку

Люди віком за 65 років часто мають супутні хвороби, багато з яких під час грипу викликати ускладнення До них відносяться хронічні захворювання легенів, серцево-судинні захворювання (наприклад, серцева недостатність та ішемічна хвороба серця), ендокринні порушення (цукровий діабет), хвороби нирок і печінки, тимчасовий чи постійний імунодефіцит через хвороби або ліки, та ожиріння.

Серйозними ускладненнями грипу є бронхіт та пневмонія. Якщо не лікувати пневмонію, може виникнути сепсис чи відмова органів. Ця легенева інфекція може призвести до скупчення рідини в легенях чи абсцесу легень, та спричинити фатальні наслідки.

Пацієнти літнього віку рідше проявляють класичні симптоми грипу. Адже з віком слабне здатність імунітету (вродженого та адаптивного) боротися з вірусами та іншими патогенами.



Людям похилого віку складно самостійно побороти вірус

Наприклад, підвищення температури є класичною ознакою того, що імунітет протидіє вірусу. Однак, імунітет людини старшого віку менш “енергійний”, тому, як правило, симптоми боротьби проявляються менш виражено, особливо якщо йдеться про температуру.

За 2-4 тижні після хвороби на грип, люди літнього віку мають в 3-5 разів вищі ризики інфаркту та інсульту. Тому старшим людям, особливо з серцево-судинними хворобами, захворіти на грип — вкрай небезпечно, але вакцинація може зменшити ці ризики.

Самолікування грипу чи застуди небезпечне для людей із неконтрольованим високим тиском та ризиком інфаркту чи інсульту.

Річ у тому, що нестероїдні протизапальні препарати, які ми часто вживаємо при перших ознаках хвороби: ломота в тілі, головний біль, підвищення температури — у таких пацієнтів сильно підвищують тиск та можуть викликати крововилив.

Щеплені люди старшого віку значно легше переносять хворобу та мають кращі шанси на одужання.

В одному з досліджень виявлено, що люди за 65 років, які мали щеплення проти грипу, на 37% рідше потрапляють до відділення інтенсивної терапії, ніж нещеплені.



Щеплення є найефективнішим способом вберегтися від тяжких наслідків грипу

Як запобігти грипу

Вакцинуйтеся. Хоча часто люди літнього віку розвивають слабку імунну реакцію на вакцини проти грипу, без вакцинації ризики для здоров’я та життя значно вищі. Вакциновані люди значно легше переносять хворобу, якщо вона, все-таки, почалася.

Зробіть щеплення від пневмококової інфекції, якщо є така можливість, аби захиститися від пневмонії. Перед рішенням вакцинуватися обов’язково консультуйтеся з лікарем.

Часто та ретельно мийте руки. Найкраще це робити звичайними водою та милом. Спиртові дезінфектанти безсилі проти вірусів.

Збалансовано харчуйтеся (щоби мати достатньо енергії), повноцінно спіть та залишайтеся фізично активні — це також ефективна профілактика хвороб.

Якщо ви помітили, що починаєте захворювати — негайно зверніться до свого сімейного лікаря та не займайтеся самолікуванням.

Дуже часто люди літнього віку вважають, що їм не потрібно вакцинуватися від грипу, бо "вже пізно", "вони ніде не бувають" чи вони "надто для цього старі". Та їм вакцинуватися — життєво необхідно!