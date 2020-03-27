Хто оглядатиме хворих, які не уклали угоди з сімейним лікарем у Львові: подробиці

У зв’язку зі спалахом коронавірусу в Україні та збільшенням навантаження на медиків, у мерії Львова досягли важливої домовленості. Так, на огляд до пацієнтів, які не підписали угоди з сімейним лікарем, приїжджатимуть фахівці зі Шпиталю УГКЦ імені Андрея Шептицького.

Вони проводитимуть із пацієнтами консультації. Така послуга стане доступною з 31 березня. Про це у своєму телеграм-каналі сповістив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Також волонтери шпиталю спільно з міськими соціальними службами забезпечать гаряче харчування для найбільш потребуючих. Йдеться про комплексний набір на один день, в який входить сніданок, обід і вечеря,

– розповів мер Львова.

Окрім того, фахівці шпиталю організують фаховий психологічний супровід тих лікарів, які будуть працювати з пацієнтами, хворими на коронавірус.

Гаряча лінія для виклику допомоги запрацює 31 березня. Вона працюватиме в режимі робочого часу з 9:00 до 18:00 щодня, номер телефону: 0800 200 112.

Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині? Там зафіксовано 3 підтверджених випадки інфікування COVID-19. Перший випадок захворювання у Львові зафіксували 20 березня у 58-річного лікаря, який нещодавно повернувся з Німеччини. 23 березня зафіксували другий випадок – у 51-річної львів'янки, яка приїхала з Австрії.



Загалом у Львівській області з підозрою на коронавірус до лікарів звернулися 148 людей. У 29 COVID-19 не підтвердили.



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