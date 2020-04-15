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Хто швидше засинає після сексу: дослідження

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Жінки швидше засинають після сексу / unsplash.com

Заняття сексом більшою мірою має заспокійливий ефект на жінок, ніж на чоловіків. Тому вони швидше засинають.

До такого висновку прийшли психологи з нью-йоркського університету в Олбані. Про це повідомляє видання PsyPost з посиланням на наукову роботу вчених, опубліковану в журналі Evolutionary Behavioral Sciences.

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Висновок вчених заснований на даних, отриманих за допомогою анкетування 128 дівчат і 98 хлопців – всі студенти коледжу.

Опитування показало, що після вагінального сексу вночі дівчата схильні засипати швидше хлопців – незалежно, чи досягли вони оргазму чи ні.


Жінок більше заспокоює секс, ніж чоловіків / unsplash.com

Згідно з результатами дослідження, дівчата засипають швидше і після мастурбації.

Примітно, що дівчата, які займалися сексом без бар'єрної контрацепції, засипали ще швидше, ніж ті, які користувалися презервативами.

За словами дослідників, цей факт дає можливість припустити, що чоловіче сім'я теж має седативний ефект.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Психологія Чоловіче здоров’я Жіноче здоров’я Секс
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