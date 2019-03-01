Хто такі асексуали та антисексуали

Є люди, які не хочуть сексу. Зовсім. Він їм не потрібен. Вони щасливі без нього! Як їм жити в сучасному суспільстві, де все сексуалізується?

Асексуальність – визначення або самовизначення людей, які не відчувають статевого потягу. Свідоме утримання від сексу при наявності статевого потягу – не асексуальнісь, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Асексуальність можна вважати відсутністю сексуальної орієнтації або одним з її варіантів. А антисексуальность – це рух проти всіх форм сексуальності. Різниця між ними в чому? Другі, антисексуали, статевий потяг відчувають.



Асексуали підтримують тільки платонічні стосунки

Дослідження довели, що асексуалів сьогодні досить багато – приблизно 5% від усіх людей. Асексуали закохуються і створюють сім’ї. Дітей вони переважно не народжують. Такі пари не потребують поцілунків, дотиків та інших, фізичних, проявів любові.

Цікаво, що третина людства має слабкий потяг і хоче сексу від 1 разу на тиждень до 1 разу на рік.

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