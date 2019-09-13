Хто такий Ганс Крістіан Грам та чому Google присвятив йому дудл

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Новий дудл від Google
Новий дудл від Google / Google Міккел Соммер

Ганс Крістіан Грам видатний данський мікробіолог, який розробив техніку фарбування, що застосовується до сьогодні у лабораторних дослідженнях для ідентифікації та класифікації різних типів бактерій.

Для створення сьогоднішнього дудла пошуковик запросив данського художника Міккела Соммера. Створена ним ілюстрація присвячена 166-річчю з дня народження мікробіолога Ганса Крістіана Грама.

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Ганс Крістіан Грам
Дудл присвячений Гансу Крістіану Граму / Ілюстрація Міккела Соммера

Історична довідка

Народився Грам у Копенгагені 13 вересня 1853 року. Після закінчення магістерської школи в Копенгагенському університеті у 1878 році, Грам подорожував Європою вивчаючи бактеріологію та фармакологію.

Працюючи в лабораторії німецького мікробіолога Карла Фрідленда, Грам зауважив, що обробка мазка бактерій кришталевим фіолетовим барвником з подальшим розчином йоду та органічним розчинником, дозволяє виявити відмінності в структурі та біохімічній функції різних проб бактерій.

Свої висновки Грам опублікував у науковому журналі в 1884 році. Відтоді у мікробіології набули поширення терміни "грам-позитивні" та "грам-негативні" бактерії. Грам-позитивні бактерії під мікроскопом фіолетові, оскільки їх клітинні стінки настільки товсті, що розчинник не може проникнути в них, тоді як грам-негативні бактерії мають тонші клітинні стінки, що дозволяє розчиннику вимити барвник.

Відтак стало легше виокремити пневмококи, які можуть викликати багато захворювань, їх класифікують як грам-позитивні.

Грампозитивні бактерії
Грам-позитивні бактерії під мікроскопом

У своїй публікації Грам також залишив скромну нотатку: 

Я опублікував метод, який, я усвідомлюю, наразі є дуже несправним і недосконалим. Однак я сподіваюсь, що в руках інших дослідників він виявиться корисним.

Очевидно Ганс Крістіан Грам і не сподівався, що цей простий тест набуде такого широко застосування. Сьогодні метод "фарбування за Грамом" одна з найкорисніших фарбувальних процедур у лабораторних дослідженнях в мікробіології... вже понад століття.

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Теги: Google Здоров'я Медицина
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