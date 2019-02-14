Хто успішніші "сови" чи "жайворонки"

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Сови мають переваги над жайворонками
Сови мають переваги над жайворонками / unsplash.com

Пізно лягати – не так вже й погано. Цю особливість навіть називають еволюційною перевагою: наші предки не могли собі дозволити пізно лягати і жити не за графіком, але ми можемо.

У дослідженні вчених з Лондонської школи економіки брали участь понад 15 тисяч юнаків і дівчат: ті з них, хто лягав пізно, впоралися з тестами на інтелект краще "ранніх пташок", йдеться в матеріалі журналі Inc.

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В роботі дослідників з Льєзького університету в Бельгії говориться, що "сови" бадьоріше і продуктивніше "жайворонків" і зберігають хорошу реакцію протягом дня (через 10,5 годин без сну).

Сови
Сови краще зберігають продуктивність 

У підприємців, які звикли пізно лягати, дві серйозних переваги над "жайворонками", підкреслює видання: по-перше, вони краще адаптуються до нового, по-друге, у них живіший розум.

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Теги: Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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