Хто вдвічі більше схильний до розвитку раку печінки
Вчені Лондонського університету королеви Марії й Університету Глазго виявили, що люди, які страждають від діабету 2-го типу, схильні до високого ризику раку печінки.
Дослідники провели аналіз 18 мільйонів людей з Великобританії, Нідерландів, Італії та Іспанії, пише MedicalXpress.
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Фахівці виявили, у яких людей є неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), яка призводить до цирозу печінки та інших ускладнень. Вони визначили ризик розвитку небезпечних захворювань в порівнянні з тими, у кого не було поставлено діагноз.
Експеримент показав, що у кожного шостого пацієнта з НАЖХП хвороба переходить в неалкогольний стеатогепатит, виникають пошкодження печінки, рубці, розвивається серйозна недостатність або навіть виникають пухлини.
У більшості людей не була діагностована НАЖХП.
Це вказувало на те, що багато людей не отримують початкову допомогу на ранніх стадіях хвороби. І протягом порівняно короткого часу у них виникають більш небезпечні патології.
При цьому люди з діабетом піддають себе найбільший ризик цирозу і раку печінки. У них ймовірність виникнення важких захворювань була у 2 рази вище в порівнянні з іншими групами пацієнтів.
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