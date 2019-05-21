Хто вдвічі більше схильний до розвитку раку печінки

Вчені Лондонського університету королеви Марії й Університету Глазго виявили, що люди, які страждають від діабету 2-го типу, схильні до високого ризику раку печінки.

Дослідники провели аналіз 18 мільйонів людей з Великобританії, Нідерландів, Італії та Іспанії, пише MedicalXpress.

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Фахівці виявили, у яких людей є неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), яка призводить до цирозу печінки та інших ускладнень. Вони визначили ризик розвитку небезпечних захворювань в порівнянні з тими, у кого не було поставлено діагноз.

Цироз печінки – що це? це хвороба, яка призводить до значного пошкодження печінки. У результаті руйнуються тканини органу, вони поступово замінюються фіброзними волокнами. В результаті цього заміщення утворюються різного розміру вузли, які кардинально змінюють структуру печінки. Поступово функціональність органу знижується, аж до повної втрати працездатності.

Експеримент показав, що у кожного шостого пацієнта з НАЖХП хвороба переходить в неалкогольний стеатогепатит, виникають пошкодження печінки, рубці, розвивається серйозна недостатність або навіть виникають пухлини.

У більшості людей не була діагностована НАЖХП.

Це вказувало на те, що багато людей не отримують початкову допомогу на ранніх стадіях хвороби. І протягом порівняно короткого часу у них виникають більш небезпечні патології.

При цьому люди з діабетом піддають себе найбільший ризик цирозу і раку печінки. У них ймовірність виникнення важких захворювань була у 2 рази вище в порівнянні з іншими групами пацієнтів.

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