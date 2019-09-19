Хто з батьків має говорити з дітьми про секс

Більшість думає, що мама повинна відповідати на питання дочки, а тато – сина. Але це не так. Найкраще, якщо з дитиною на ці теми говорять обоє батьків.

Дослідження в США показали, що підлітки, чиї батьки замовчували певні теми та не давали підтримку, в п'ять разів частіше практикували ризиковану поведінку і раніше починали сексуальне життя, розповіла сексолог Юля Ярмоленко.

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Діти з сімей, де мама була в близьких стосунках з дитиною, – тільки у 2-3 рази. А там, де і мама, і тато брали участь в статевому вихованні, тінейджери найпізніше наважувалися на секс і робили це максимально безпечно.

Само собою, що краще, щоб про менструації розповіла мама, оскільки вона на практиці знає про неї. А про ерекцію, полюції – тато, бо він з цим стикається регулярно у своєму житті. І ще він був підлітком і, ймовірно, пам'ятає свої страхи та переживання з приводу зміни зовнішності, голосу і зможе підтримати сина в цей період.

Але якщо немає тата чи мами, поговорити з дітьми може будь-який батько. Або бабуся / дідусь, тітка / дядько, хресні, якщо вони здатні розповісти все грамотно і делікатно.



Батьки мають разом говорити з дітьми про секс

А як бути з тим, що часто мама або тато "переводять стрілки"?

Мовляв, "запитай краще у тата / мами". Так робити не варто. По-перше, не випадково дитина підходить до конкретного з батьків. Можливо, більше довіряє або зараз таку делікатну тему хоче обговорювати з кимось одним. І відповісти повинен той, кому адресоване запитання.

Сексолог Юлія Ярмоленко “По-друге, не факт, що дитина дійде до іншого з батьків. По суті ви знову показуєте: тема незручна, табуйована і не варто про таке говорити з нами. І іншим разом піде син або дочка в інтернет, до однолітків”.

А що робити, якщо дочка питає тата про місячні, і йому складно відповісти?

Пояснити, як зуміє, а далі сказати: "Мама знає про це більше, підемо у неї запитаємо!". Увага: не "йди та запитай", а "підемо разом". І тоді вам всім буде простіше – і будувати близькі довірчі відносини, і говорити на "складні" теми, і звертатися один до одного за допомогою. Адже це і є основна мета сім'ї – знаходити відповіді та підтримку.

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