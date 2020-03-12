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Хто з українців не зможе відвідувати США через коронавірус: пояснення МЗС

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Заборона на в'їзд в США / ua.news

Заборона на поїздки до Сполучених Штатів, хто перебував в останні 14 днів у Шенгенській зоні, стосується й громадян України.

Такі рекомендації дало Міністерство закордонних справ України щодо візитів до Сполучених Штатів Америки у зв'язку з введенням обмежень на в'їзд іноземців з Європи.

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Українцям, які планують подорожі до США, треба звернути увагу на наміри уряду США запровадити 30-денне обмеження на в'їзд іноземних громадян з країн Європи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Обмеження починаються з 13 березня та стосуватимуться українців, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн, що не мають між собою внутрішніх кордонів.

Громадянам України, які наразі перебувають на території США, радять проявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом штатів. Також українців просять повідомити найближчу українську дипустанову про своє місце перебування та контактні дані.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Подорожі МЗС України Новини США Здоров'я Лікування
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