Хто з українців не зможе відвідувати США через коронавірус: пояснення МЗС

Заборона на поїздки до Сполучених Штатів, хто перебував в останні 14 днів у Шенгенській зоні, стосується й громадян України.

Такі рекомендації дало Міністерство закордонних справ України щодо візитів до Сполучених Штатів Америки у зв'язку з введенням обмежень на в'їзд іноземців з Європи.

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Українцям, які планують подорожі до США, треба звернути увагу на наміри уряду США запровадити 30-денне обмеження на в'їзд іноземних громадян з країн Європи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Обмеження починаються з 13 березня та стосуватимуться українців, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн, що не мають між собою внутрішніх кордонів.

Громадянам України, які наразі перебувають на території США, радять проявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом штатів. Також українців просять повідомити найближчу українську дипустанову про своє місце перебування та контактні дані.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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