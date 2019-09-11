Хто з зірок виступає проти вакцин

У відомих людей є можливість висловлюватися на дуже широку публіку, яка довіряє їм, але це не означає, що зірки не можуть помилятися.

Перші противники вакцинації з'явилися тоді ж, коли й самі вакцини. Не в змозі науково обґрунтувати свої ідеї, вони просто намагалися залякати населення, йдеться в книзі педіатра і одного з творців вакцини проти ротавірусу Пола Оффіта "Смертельно небезпечний вибір".

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Ще в 1881 році вийшла перша проти щеплень брошура під назвою "Вампір-вакцинатор", в якій говорилося, що щеплення від віспи містить "отруту гадюки, кров, нутрощі і екскременти кажанів, жаб і сліпих щенят" і всі ці компоненти неодмінно перетворять дитину в багатоголову гідру, мінотавра або дракона. Варто зазначити, що тези сучасних прихильників теорії змови майже не змінились.



Джим Керрі виступає проти вакцинації

Вони схильні до параної й готові звинувачувати в "змові з метою знищення наших дітей" і фармацевтичні компанії, і лікарів, і уряди різних країн.

Емоційні висловлювання, гучні фрази типу "вакцина – це шприц зі смертю" і ствердження про недоведену небезпеку вакцин і замовчення реальних ризиків інфекційних захворювань, – звичайна риторика антивакцинаторів.

Які зірки виступають проти вакцин?

Модель і актриса Дженні Маккарті – мама дитини з аутизмом. Спочатку вона стверджувала, що такого захворювання і зовсім немає, а її син – дитина індиго (володіють надзвичайними здібностями), але потім змінила точку зору.

Тепер вона визнає, що аутизм існує, а причиною його вважає токсини в складі вакцин. Парадоксально, але Маккарті публічно зізнавалася у своїй любові до ботоксу, склад якого вже точно токсичніший будь-якої вакцини. Це не єдина розбіжність в позиції актриси: зневажаючи фармкомпанії за жадібність, вона активно рекламує харчові добавки, що приносять їх виробникам мільйони доларів.

Також, на жаль, про шкоду вакцин в різний час говорили Джессіка Альба, Сінді Кроуфорд, Метью Макконахі, Даг Флуті і Ейдан Куїнн.



Метью Макконахі неодноразово виступав проти вакцинації

Однак найзапеклішим борцем за ідею виявився Джим Керрі. Всі знають, що Джим Керрі добрий і смішний; йому довіряють. Тому, коли Керрі почав зустрічатися з Дженні Маккарті і розділив її пристрасну ненависть до щеплень. Маккарті і Керрі перебували в повній згоді з приводу щеплень: обидва вважали, що щеплення – це змова фармацевтичних компаній.

Джим Керрі “Американську педіатричну академію фінансують фармацевтичні фірми. Вони ж фінансують медичні школи. Не думаю, що ті, хто відповідає за охорону здоров'я, завжди керуються благородними мотивами. Батькам доводиться самостійно приймати рішення – грамотні та зважені”.

Які зірки підтримують вакцинацію?

На щастя, на користь щеплень знаменитості теж висловлюються: ще в п'ятдесяті цю позицію зайняли Елвіс Преслі, Бінг Кросбі, Джуді Гарленд і Френк Сінатра, а в наш час про важливість вакцинації говорять Аманда Піт, Кері Рассел і Дженніфер Гарнер, Сальма Хайек, Кім Кардашьян, Білл Гейтс, Дженніфер Лопес, Мішель Обама та інші.

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