Хто жорстокіші: діти вірян чи атеїстів

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Діти з релігійних сімей жорстокі
Діти з релігійних сімей жорстокі / pixabay.com

Дослідження показали, що діти з релігійних сімей набагато жорстокіші, ніж однолітки-атеїсти.

Дослідники з університету Чикаго проаналізували поведінку понад тисячі дітей від 5 до 12 років з шести країн – Канади, Китаю, Йорданії, ПАР, Туреччини і США, йдеться в результатах дослідження. 

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Спочатку учасникам запропонували зіграти в схожу на психологічну гру "Диктатор", яка оцінює альтруїзм. Дітям роздали десять наклейок і запропонували поділитися ними з іншими незнайомими дітьми.

Наступне завдання оцінювало схильність дітей до співпереживання і осуду. Учасникам показали короткі мультики, в яких один персонаж ударяв або штовхав іншого, випадково або навмисно. Після кожного ролика у дітей запитували, погано вчинив персонаж і яке покарання він заслуговує.

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Анкету також заповнили батьки учасників. Вони позначили ставлення в сім'ї до віри та релігійних обрядів, описали розуміння моралі і справедливості, яке вони прищеплювали дітям.

Діти з релігійних сімей більше скупилися в експерименті з наклейками і суворіше судили інших за проступки. Вони вибирали більш жорстокі покарання для тих, хто провинився, вважаючи себе володарями "ліцензії на мораль".

Ці висновки суперечать укоріненому уявленню про те, що діти в віруюючих сім'ях ростуть добрішими і альтруїстичними, ніж їх однолітки. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Психологія Релігія
Джерело: 24 Канал
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