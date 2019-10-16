Хвилювання перед публічними виступами блокує частину спогадів

Стривоженість або хвилювання перед публічним виступом чи презентацією призводить до утворення "сліпої зони" в пам'яті, яка блокує наші спогади.

Переживання про майбутній публічний виступ можуть стерти частину спогадів про попередні події, повідомляє Naked Science.

Читайте також: Як прибирання допомагає боротися з тривожністю

До такого висновку дійшли вчені з канадського Університету Ватерлоо. В експеримент було залучено близько 400 осіб.

Учасники читали один текст мовчки, а інший вголос. Коли людям перед читанням тексту мовчки повідомляли, що згодом вони будуть читати щось вголос, то учасники гірше запам'ятовували інформацію. А коли їх не попереджали про це, подібного ефекту не спостерігалося.

Очікування може погіршувати пам'ять, тому що люди, як правило, зосереджуються на деталях свого майбутнього виступу замість того, аби звертати увагу на інформацію, яка з'являється перед цим,

– говорить провідний автор дослідження Ноа Форрін.

Особливо це стосується людей, які переживають стосовно майбутнього виступу. Тому дослідники радять виступати першими, адже це дає можливість "відпустити" переживання і зосередитися на тому, що говорять інші.

Канадські вчені також дослідили різноманітні техніки поліпшення пам'яті. Виявилось, що людина і справді краще запам'ятовує інформацію, якщо вимовляє її вголос. Вони стверджують, що читати вголос значно краще для запам'ятовування, ніж читати мовчки, писати чи слухати когось.

Справа у в тому, що читання вмикає одночасно три різних процеси, які допомагають запам'ятовувати: артикуляцію, сприйняття на слух і самоадресацію. Проте це має і зворотний ефект – коли люди готуються читати вголос, вони гірше запам'ятовують те, що відбувається з ними та навколо.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.