Хвилюватися немає про що: у Полтавській ОДА розповіли про ситуацію в Нових Санжарах

Біля районної державної адміністрації у Нових Санжарах перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов і керівництво Національної поліції. Влада міста запевнила, що людям хвилюватися нічого і ситуація загалом спокійна.

Медичний центр у Нових Санжарах повністю готовий приймати людей. Територію охороняє Національна гвардія, усі необхідні превентивні заходи уже вжили. Про це 24 каналу повідомив прессекретар голови Полтавської облдержадміністрації Максим Ковальов.

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Він запевнив, що евакуйовані українці здорові та пройшли більшу частину інкубаційного періоду. В Нові Санжари вони прибули на два тижні обсервації.

Влада спілкується з людьми, пояснює ситуацію. Хвилюватися немає про що. Небезпеки для жителів ані області, ані України, ані Нових Санжар – немає,

– зазначив Ковальов.

За його словами, до цього закладу протягом інкубаційного періоду ніхто з інших громадян не зможе потрапити і не зможе вийти.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя:

Літак з евакуйованими з Уханя українцями та громадянами інших країн прибув спершу в аеропорт "Бориспіль", де дозаправився та пройшов дезінфекцію. Всього в літаку 45 українців та 27 іноземців.

Після цього літак прибув до Харкова.

З Харкова евакуйованих спецтранспортом у супроводі та під охороною поліції доправили до медцентру "Нові Санжари" на Полтавщині.

У Нових Санжарах вони перебуватимуть 14 днів з суворим режимом санітарного епідеміологічного контролю і безпеки.

Зазначимо, що з Уханя забрали лише здорових українців.

Медцентр перебуватиме під постійною охороною, у приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки.



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Максим Ковальов прокоментував ситуацію в Нових Санжарах: дивіться відео