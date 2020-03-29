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Хвора коронавірусом дитина на Вінниччині перебуває у тяжкому стані

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Хвора коронавірусом дитина на Вінниччині перебуває у тяжкому стані / Unsplash

На Вінничині у тяжкому стані через коронавірус COVID-19 перебуває одна дитина. Загальна кількість хворих в області – 23.

Про це заявив голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський.

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За його словами, всі зафіксовані хворі з позитивними результатами на коронавірус є госпіталізованими. Стан у всіх задовільний, лише одна дитина з Чернівецького району, яка перебуває, має тяжкий стан.

"Але протягом останніх годин, на ранок, маємо першу позитивну інформацію щодо стану цієї дитини", – додав Скальський.

Станом за ранок 29 березня на Вінниччині зареєстровано 78 підозр коронавірус. Підтверджено наразі захворювання у 23 пацієнтів.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Вінниця Діти Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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