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Що відомо про стан хворої на коронавірус жінки з Житомирщини

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Хвора на коронавірус з Житомира у вакому стані / 24 канал

Хвору на коронавірус жінку з Радомишля, що на Житомирщині, довелось під'єднати до апарату штучної вентиляції легень. Зранку вона перебувала у важкому стані, але тепер її стан стабілізувався.

Жінка з Радомишля, у якої 12 березня підтвердили коронавірус, дихає сама, про це повідомили під час брифінгу у Житомирській ОДА.

До теми В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: що відомо про хворих

В ОДА повідомили, що о 6 ранку стан жінки був важким – рівень кисню у легенях впав з 77 до 47%, через що її довелось під'єднати до апарату штучного дихання. Станом на 11 ранку, її стан стабілізувався, а рівень кисню у легенях піднявся до 67%.

Раніше 112ua повідомляли про важкий стан жінки. 

Уже сьогодні вранці її підключили до апарату штучної вентиляції легенів, і стан жінки зараз важкий. Все через те, що вона пізно звернулася за допомогою до медиків,
 – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 70-річна жінка повернулась з Польщі до Радомишля ще 1 березня. Симптоми хвороби з'явилися ще раніше, втім до лікарні вона не зверталася й навіть навідалася до Львова.

З легеневою пневмонією її госпіталізували 12 березня та одразу оголосили про підозру. Станом на 13 березня, в Україні виявили 3 випадки зараження Covid-19.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Коронавірус Covid-19 Новини Житомира
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