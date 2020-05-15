Хворі люди по два тижні чекають на результати, – українські медики про ПЛР-тестування

Українські лабораторії, які роблять ПЛР-тести на COVID-19, сильно перевантажені. Результати ще не отримали пацієнти, в яких взяли матеріали ще 5 травня.

При цьому спеціалісти, які проводять діагностику, отримують низькі зарплатні, пише "Апостроф" з посиланням на медиків.

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Вони зазначили, що в деяких областях результати тестування потрібно чекати 2 тижні

У нас в лікарні зависли пацієнти ще з 5 травня, а сьогодні вже 13 травня. Краще б замість апаратів ШВЛ купували обладнання для ПЛР діагностики,

– сказала лікар-інфекціоніст Києво-Святошинської ЦРЛ Ольга Вознюк.

Вона наголосила, що в Україні критично бракує обладнання, лабораторій та людського ресурсу для проведення ПЛР-тестування.

"У цій сфері, як і в усій медицині в Україні, низькооплачувані фахівці, але при цьому вони повинні бути дуже висококваліфікованими. Їх не навчиш за пару тижнів або навіть за пару місяців", – пояснила лікарка.

І​нший епідеміолог Олексій Галімський підтвердив слова Вознюк. Він зазначив що мережа лабораторних центрів в Україні, на які припадає основна маса безкоштовних тестів, працює з колосальною перевантаженням. У деяких лабораторних центрах відповідь видається тільки через п'ять днів.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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