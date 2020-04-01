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Хворих на коронавірус в Україні лікують безкоштовно, – Ляшко

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Ляшко про безкоштовне лікування хворих на коронавірус / radiosvoboda.org

За законодавством комунальні лікарні надать допомогу пацієнтам безкоштовно. Крім того, з 1 квітня передбачений соціальний тариф, який сплачуватимуть медичним закладам, в яких лікують хворих на коронавірус.

Про вартість лікування коронавірусної інфекції заявив на брифінгу 1 квітня головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами, згідно з законодавством медичну допомогу у комунальних лікарнях пацієнтам надають безкоштовно. Однак з 1 квітня система охорони здоров’я почала працювати в новому режимі.

Національна служба здоров’я України передбачила соціальний тариф, який сплачуватимуть медичним закладам, в яких надають допомогу хворим на коронавірус, 
– зазначив Ляшко.

Він додав, що МОЗ робитиме все, що лікарні мали повне забезпечення всім необхідним. Зокрема, ліками для симптоматичного лікування коронавірусу, а також додатковими засобами – для випадків прояву специфічних симптомів недуги. Крім того, всі необхідним обіцяють забезпечувати й медиків. 

Що про безкоштовне лікування кажуть пацієнти

Попри заяви МОЗ про безкоштовне лікування, українці діляться інформацією про суми, які їм довелося витратити. Наприклад, чоловік з Одеси заявив, що за 2 дні на "безкоштовне" лікування витратив 25 тисяч гривень. Наразі він перебуває в інфекційній лікарні. За його словами, 17 тисяч він заплатив за препарат "Біовен", однак гроші брали навіть за халати для медиків.

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Важливо! В Україні станом на ранок 1 квітня зафіксували 669 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 17 людей, 10 – вилікувалися.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Віктор Ляшко Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Гроші Ліки Новини Здоров'я Медицина
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