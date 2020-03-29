Хворих з легкою формою коронавірусу госпіталізовувати не будуть, – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я впроваджує стандарт "клінічного сортування". Це означає, що людей, які хворітимуть коронавірусом в легкій формі, не будуть госпіталізувати.

Про новий підхід до лікування коронавірусу у медзакладах на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Ми передбачаємо впровадження "клінічного сортування", тобто госпіталізувати до лікарні повинні хворих середнього і тяжкого ступеня перебігу хвороби,

– зазначив Ляшко.

За його словами, ті, хто переносить коронавірус в легкій формі, лікуватиметься в амбулаторних умовах під наглядом.

Для цього МОЗ рекомендує такі заходи:

посилити центри первинної медико-санітарної допомоги;

залучити фахівців інших спеціальностей, оскільки "саме медик може прийняти рішення щодо критеріїв госпіталізації й вирішити необхідність перебування хворого в стаціонарі або продовжити лікування вдома".

Коронавірус в Україні: основне

Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.

Померли 9 людей, одужали – 5. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



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