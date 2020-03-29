Хворих з легкою формою коронавірусу госпіталізовувати не будуть, – Ляшко
Міністерство охорони здоров'я впроваджує стандарт "клінічного сортування". Це означає, що людей, які хворітимуть коронавірусом в легкій формі, не будуть госпіталізувати.
Про новий підхід до лікування коронавірусу у медзакладах на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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Ми передбачаємо впровадження "клінічного сортування", тобто госпіталізувати до лікарні повинні хворих середнього і тяжкого ступеня перебігу хвороби,
– зазначив Ляшко.
За його словами, ті, хто переносить коронавірус в легкій формі, лікуватиметься в амбулаторних умовах під наглядом.
Для цього МОЗ рекомендує такі заходи:
- посилити центри первинної медико-санітарної допомоги;
- залучити фахівців інших спеціальностей, оскільки "саме медик може прийняти рішення щодо критеріїв госпіталізації й вирішити необхідність перебування хворого в стаціонарі або продовжити лікування вдома".
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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