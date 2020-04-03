Українцям, у яких лабораторно підтвердили COVID-19, заборонили виходити в аптеки та продуктові магазини. Також уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше 60 років.

Кабінет Міністрів України заборонив людям, які є хворими коронавірусом і проходять самоізоляцію, відвідувати аптеки, продуктові магазини, вигулювати домашніх тварин. Ці зміни уряд затвердив 2 квітня.

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У документі також йдеться про те, що обов'язковій самоізоляції підлягають:

люди, які мали контакт з хворим COVID-19, крім осіб, які перебували в засобах індивідуального захисту в зв'язку під час виконання службових обов'язків,

особи, щодо яких є підозра на інфікування,

особи, які хворіють на COVID-19 і не вимагають госпіталізації,

люди, які досягли 60-річного віку, крім осіб, "які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, що забезпечують діяльність об'єктів критичної інфраструктури".

Що має робити людина на самоізоляції?

Людина, якій призначили самоізоляцію, зобов'язана зазначити місце самоізоляції і інформацію про засоби зв'язку (номер телефону), короткі відомості про стан здоров'я і хронічних захворюваннях. Усі дані вносяться до відповідних інформаційних систем (до прикладу, мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг).

Якщо особа на самоізоляції поширить неправдиву інформацію про свою локацію, засоби зв'язку та не буде дотримуватися відповідальності, людину буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

У випадку порушення режиму самоізоляції, що спричинило тяжкі наслідки, зокрема, смерть третіх осіб, буде приягнуто до кримінальної відповідальності.

Водночас, якщо людині на самоізоляції не можуть близькі допомогти придбати необхідні предмети, їй дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше 2 км від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, обов'язковими є використання респіраторів або захисних масок без клапана видиху, а також дозволяється вигул домашніх тварин два рази в день.