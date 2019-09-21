Хворий кишківник може бути причиною депресії

Запалення – спільна ланка між депресією та кишківником.

Запалення викликається бактеріями, які знаходяться в кишківнику. Але через порушення в його роботі, бактерії потрапляють в кровотік, де виділяють шкідливі речовини – ендотоксини, зазначають дієтологи.

Читайте також: Сім правил, які збережуть здоров'я кишківника

Ендотоксини запускають імунну відповідь і викликають появу запальних білків цитокінів. Цитокіни змінюють вироблення і передачу нейромедіаторів, що відповідають за настрій. Такий зв’язок призводить до негативних емоцій і втоми.

Відомо, що цитокіни й ендотоксин ліпополісахарид (ЛПС) можуть привести до клінічної депресії.

За даними дослідників, у 47% людей з цим захворюванням підвищений рівень запалення в організмі. Однак коли проходить депресія, знижується і запалення.

В такій ситуації важливо боротися з причиною, а не з симптомами. Першочергово варто вияснити, які саме проблеми з кишківник ви маєте. Для цього треба здати аналізи на дисбактеріоз.

Як допомогти своєму кишківнику:

Приймайте пробіотики – це корисні мікроорганізми, які борються зі шкідливими бактеріями і відновлюють мікрофлору кишечника. Ймовірно, вони позитивно впливають і на психіку.

Виключіть з раціону цукор та рафіновані вуглеводи: білий хліб, білий рис, макарони, чипси, солодощі, які в кишківнику розщеплюються до глюкози.

Відмовтесь від алкоголю. Він діє як депресант і роздратовує кишківник.

Їжте більше овочів – у них багато антиоксидантів, які борються з вільними радикалами.

Споживайте ферментовані продукти: живий йогурт, кефір, квашену капусту. Вони покращують мікрофлору кишечника.



Омега-3-жирні кислоти впливають на когнітивні функції мозку

Їжте жирну рибу – вона потрібна для мозку. В ході досліджень було виявлено, що у пацієнтів, які хворіють на депресію, знижений рівень вмісту омега-3-жирних кислот.