Хворий на коронавірус британець розповів про перебіг хвороби

Чоловік розповів, що найгірше в захворюванні – це виснажливий кашель, який виникає дуже часто. Але загалом чоловік має позитивну динаміку і йому стає краще.

Ендрю О'Дуайер заразився коронавірусом у кінці лютого. Йому сказали, що він не циркулює на лижному курорті, де чоловік проводив відпустку, але 21 з 25 осіб в його лижній групі заразилися. Після повернення з Італії до Великобританії він вирішив залишитися вдома й ізолювати себе, пише BBC.

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"Я б не хотів підхопити це знову", розповідає він. Наявність діабету 1 типу не вплинуло на перебіг захворювання. Лихоманка, яку він відчуває "нічим не відрізняється від звичайних симптомів грипу".

Серйозність симптомів дуже варіюється серед людей. Люди похилого віку, з хронічними важкими захворюваннями (астма, діабет, хвороби серця), з більшою ймовірністю можуть серйозно захворіти й потребувати стаціонарного лікування.

Хворий на коронавірус Ендрю О'Дуайер “Я пройшов тестування, перш ніж відчув себе погано, інші люди з курорту показували позитивний результат. Через три дні я дізнався, що у мене позитивний тест. Але пройшло понад тиждень, перш ніж з'явилися симптоми”/

Ендрю каже, що прийом парацетамолу дійсно допоміг знизити температуру. У якийсь момент його відвезли на машині швидкої допомоги для оцінки стану. Перевірили в машині і знову відвезли додому. В цілому йому доведеться провести в самоізоляції 21 день.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

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