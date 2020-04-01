Хворий на COVID-19 мер Монастириська прокоментував ситуацію у місті
Міський голова Монастириська Андрій Старух заразився коронавірусом. Як він виявив у себе інфекцію, що відомо про ситуацію у місті та наскільки район забезпечений апаратами штучної вентиляції легень – читайте далі.
Почувається він добре, підвищеної температури немає. "Єдиний симптом, про який читав в пресі – відчуття втоми. Кілька років останніх я покашлював, тому ніби нічого не виходило за норму. Тест вирішив зробити за рекомендацією лікаря", – пояснив Старух у прямому ефірі 24 каналу.
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Він пояснив, що якраз передав з колегами в лікарню одноразові захисні костюми. Заступник головного лікаря, який приймав їх, порадив перевіритися. Оскільки мер постійно між людьми, має багато контактів та буває в різних місцях.
Позитивний результат не став сюрпризом. Адже, враховуючи ситуацію в інших країнах та прогнози лікарів, було розуміння, коли це має відбутися. Головне – перехворіти в легкій формі,
– підкреслив Старух.
Очільник Монастириська прокоментував й інформацію про те, що допомагав копати могилу загиблому від коронавірусу, бо ритуальні служби начебто відмовилися.
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"Щоб не було перекручувань. Яму викопали КП "Комунсервіс", трактор. Все. А вже опускали труну та закопували – я та мій заступник", – пояснив він.
За словами Старуха, тест не підтвердив коронавірусу у його заступника Андрія Гладиша. Після того, як мер дізнався про свій діагноз, його дружина та син також здали аналізи. Наразі він самоізолювався від сім'ї.
Мер Монастириська розповів також про ситуацію в місті – станом на 1 квітня там 76 хворих на COVID-19, серед них багато лікарів та медсестер.
"Я говорив зі заступником головного лікаря про те, як розв'язується питання з нестачею медиків. Той пояснив, що за згодою лікарів на них покладене більше навантаження і залучаються працівники з інших відділів", – запевнив він.
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Старух підкреслив, що медицина – не перебуває на утриманні громади. Тож гроші на її підтримку, зокрема закупівлю обладнання (а зараз на це виділили понад мільйон гривень) надходять не напряму, а саме через районний бюджет.
Крім цього, він пояснив, наскільки район забезпечений апаратами штучної вентиляції легень. "Мовиться точно не про десятки, а ймовірніше про одиниці на районну лікарню. Поки, на щастя, немає важких пацієнтів, але в будь-який момент ситуація може змінитися", – наголосив він.
У нашому випадку не має значення, хто став пацієнтом, з якого почався спалах у районі. Ми, можна сказати, заробітчанська столиця. Монастирищина – це бідний район найбіднішої області України, мабуть,
– зазначив він.
Й додав, що у районі завжди спостерігалася величезна міграція людей у різних напрямках. Тож навіть якби когось визнали "нульовим пацієнтом", не факт, що ці дані були б точними.
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